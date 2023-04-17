Damla Ersubaşı, hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu

'SİHİRLİ Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, yakın arkadaşı Müge Işık'ın, eşi Sönmez Işık'a müstehcen fotoğraflar gönderdiğini öne sürdüğü açıklamalarına tepki gösterdi. Avukatıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Ersubaşı, "Üç gündür çok sistematik bir şekilde tehdit ediliyorum, üstüme iftiralar atılıyor. Hukuk yoluyla cevap veriyorum. Kimse elinin kirini benim üzerimden temizlemesin. Bugüne kadar hiç yüz kızartıcı bir davranışta bulunmadım. Kendi ayakları üzerinde duran ve 2 çocuğuna bakan bir anneyim" dedi.

Müge Işık, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla, yakın arkadaşı olan Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın, eşi Sönmez Işık'a müstehcen fotoğraflar gönderdiğini öne sürdü. Eskişehir'de oturan Ersubaşı, iddiaların ardından avukatı Ali Ünal ile birlikte adliyeye giderek Müge Işık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şantaj, iftira, haberleşme ve özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi ve verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

"Üç gündür Müge Işık isimli hanımefendi, sosyal medyadan müvekkilim hakkında hem de aile yaşamını etkileyecek şekilde çeşitli söylemlerde bulunuyor. Olayda tehdit, hakaret, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, iftira var. Tabi bunlar sosyal medyaya düştükten sonra, sosyal medya hesapları da bunları sistematik bir şekilde yaymaya çalışıyorlar. Şu an maalesef olay farklı bir boyuta gitti. Burada 2 çocuk annesi bir kadının ciddi anlamda bir mağduriyeti söz konusu. Bu konularla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hem de bunun yanında erişim engeli talep ettik. Bu hareketlerin yayılmasına aracılık edenler hakkında da gerekli işlemleri başlattık. Çünkü ciddi bir mağduriyet söz konusu, milyonlarca insana ulaştı. Tamamen hukuk çerçevesinde sorunu çözeceğiz."