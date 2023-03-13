Dakikalar içinde her şey değişti! Törende kıyafeti ve makyajıyla şov yapan Lady Gaga, sahneye makyajsız çıktı

Bu yıl 95. kez düzenlenen Oscar Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini bulurken Lady Gaga, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Törene tül detaylı dekolteli elbisesiyle çıkan şarkıcı, sahneye ise makyajsız ve günlük tarzıyla çıktı.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. Törene siyah tül ağırlıklı bir elbise ile katılan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, sahneye bambaşka biri olarak çıktı.

TÖRENE ABARTILI KIYAFETLE MAKYAJIYLA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta Gigi Hadid'in bir defilede giydiği dünyaca ünlü markaya ait olan siyah elbisesiyle galaya katılan Lady Gaga, saçlarını balık sırtı ördürerek ensesinde toplattı. Elmas kolyesiyle dikkat çeken Gaga, makyaj olarak da siyah dumanlı göz makyajı ve kırmızı ruj tercih etti.

SAHNEYE MAKYAJSIZ VE GÜNLÜK TARZIYLA ÇIKTI

Tom Gun: Maverick filmi için seslendirdiği Hold My Hand şarkısıyla Oscar adayı olan Lady Gaga, diğer adayla gibi sahneye çıkarak bir kez daha şarkısını okudu. Törene abartılı kıyafet ve makyajıyla katılan şarkıcı, sahneye de bambaşka biri olarak çıktı. Makyajı silerek elbisesini çıkaran Lady Gaga, siyah tişört, dizleri yırtık kot pantolon ve spor ayakkabı giydi.