Contemporary İstanbul'a Yoğun İlgi! Sanatseverler Akın Etti

Bu yıl Contemporary İstanbul ve Tersane İstanbul ortak çalışmasıyla 17-22 Eylül tarihlerinde günün çeşitli saatlerinde hareket eden deniz yolu ulaşım planlaması yapıldı. Kadıköy-Tersane İstanbul ve Kabataş/Karaköy-Tersane İstanbul olmak üzere iki ayrı hattan ücretsiz tekne ulaşımıyla 11.400 sanatsever Contemporary İstanbul'a gelme imkanı buldu.

"FARKLILIK YARATTIK'"

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary İstanbul'un büyük ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Haliç'in Tersane İstanbul ve Feshane'nin de açılmasıyla İstanbul yeni bir sanat merkezi olma yolunda ilerliyor. İşte bunlar hep İstanbul'u daha iyiye taşımak, daha iyi noktaya doğru götürmek ve bu şehre katkılarını planlamak için adımlar.

Contemporary İstanbul kurulduğundan beri hep öncü olmak istedi. Hiçbir zaman hiçbir fuarı taklit etmedi. Hep farkılıklar yarattı. Birçok konuda yenilikler yaptık, öncülükler yaptık. Buna devam edeceğiz. Çünkü İstanbul dünyanın en güzel ve en farklı şehri, bir benzeri yok. Bizim fuarımız İstanbul gibi olmalı."

Galerilerin uluslararası koleksiyonerlerle bir araya geldiği fuarda ilgi gören ve koleksiyonlara dahil olan eserler dikkat çekti.

Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonuna, 2011 yılından bugüne kadar uzun zamandır İstanbul'a gelmeyen koleksiyoner ve müze gruplarının ziyaretleri gerçekleşti. İsviçre, Brezilya, Kanada, ABD, Fransa, Almanya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen koleksiyonerler 17. edisyonun başarılı ağırlamalarından oldu.

Bir hafta boyunca müze ve bienal gruplarından İstanbul'a ziyarete gelmiş koleksiyonerlerle tanışma fırsatı bulan galerilerde dikkat çeken eser el değiştirmeleri gerçekleşti.

Contemporary Istanbul katılımcı galerilerin dikkat çeken seçkileri koleksiyonerlerle buluştu.

Dirimart'ın ilk defa İstanbul'da sergilediği Tomokazu Matsuyama çok ilgi gördü. Galerinin temsiliyetinde olan Fahrelnissa Zeid, Sarkis, Franz Ackermann'ın eserleri koleksiyonerlerle buluşurken, Zilberman Galeri'nin; Azade Köker, Carlos Aires, Sandra del Pilar ve Başak Bugay'ın eserleri yeni koleksiyonlara dahil oldu.

Fuarın ilk saatlerinde Dirimart, temsiliyetinde olan sanatçı Sarkis, Günyol Özlem, İnci Eviner, Peter Zimmerman, Summer Wheat gibi sanatçıların eserlerinin el değiştirdiğini belirtti. Contemporary Istanbul'a dördüncü kez katılan Leila Heller Galeri; sanatçısı Melis Buyruk ve Naeemeh Kazemi'nin el değiştirdiğini bildirdi.

İlk kez Contemporary Istanbul'a Belgrad'dan katılan Hestia galerisi ise; sanatçısı Milak Radenko'yu önemli bir koleksiyona dahil ettiğini paylaştı. Pi Artworks'den sanatçı Kemal Seyhan, Osman Dinç ve Sarah Dwyer'ın çalışmaları ilgi gördü.

Pilot Galeri'nin sanatçıları İrem Tok, Emir Erkaya ve Ece Ağırtmış'ın eserleri uluslararası koleksiyoncuların koleksiyonlarına dahil edildi. Öktem Aykut Galeri temsiliyetindeki sanatçılarından Renee Levi, Aret Gicir ve Murat Yıldız ve Ambidexter galerinin sanatçısı Gaspar Martinez yeni koleksiyonlara dahil edilen isimler arasındaydı. Art On galerinin bu sene ilk kez sergilediği Yunanlı sanatçılardan Evgenia Vereli ve Malvina Panagiotidi de dahil olmak üzere sanatçılarının eserleri başarıyla koleksiyonlara girdi.

The Art of Diplomacy: Contemporary Istanbul'da, Istanbul'un kültür sanat gelişmelerinin anlatıldığı diplomat buluşması ve sunumu gerçekleşti.

16 ülke başkonsolosu ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu(TÜRKONFED) Yönetim Kurulu "The Art of Diplomacy" buluşmasında CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile bir araya geldi. Buluşmada, Contemporary Istanbul'un Tersane Istanbul'da gerçekleşmesiyle başlayan ve İstanbul'da kültür sanat dünyasındaki gelişmeler ile Haliç'in gelecekteki İstanbul'un merkezi olarak nasıl konumlanacağına değinildi.

KOMET

81 yaşında olan sanatçı Komet'in 1995 yılında Esma Sultan Yalısı'nın restorasyonu öncesinde sergilenen 4.50 x 3.30 m ölçülerindeki Türk halısına yaptığı eseri Contemporary Istanbul'da sergilendi. 1 hafta boyunca uluslararası konuşma programlarına ev sahipliği yapan alanda sanatseverler Komet'in eseriyle bir araya geldi. Bu alanda Jeff Koons ve Ali Güreli sanatçı konuşması gerçekleşti.

Ünlü İngiliz sanatçı Martin Creed'in Haliç ile buluşan eseri

Martin Creed'in Contemporary Istanbul'da suda yüzen enstalasyonu 3667/WATER bir hafta boyunca sanatseverler tarafından ilgi gördü. Dünyadaki su sorununa dikkat çeken eser Haliç'te Tersane Istanbul kenarında hareket etti.

Contemporary Istanbul'un ikonik bölümü The Yard sergisi, Tersane'nin dış avlusuna yayıldı. Anke Eilergerhard, Ardan Özmenoğlu, Ayla Turan, Bedri Baykam, Bilal Hakan Karakaya, Can Yıldırım, Canan Tolon, Erdil Yaşaroğlu, Ergin Çavuşoğlu, Günnur Özsoy, Güvenç Özel, Halil Altındere, Isaac Chong Wai, Ingravi Desa, Irfan Önürmen, Itamar Gov, Kemal Tufan, Luis Cera, Martin Creed, Martian Tabakov, Mehmet Ali Uysal, : mentalklinik, Osman Dinç, Renée Levi, Sergen Şehitoğlu, Stefano Bombardieri, Uğur Cinel ve Vuslat gibi sanatçıların eserlerinin bulunduğu sergide mekana özel farklı enstalasyon ve heykeller yer aldı.

The Yard'ın dikkat çeken eserleri:

Dirimart'ın temsiliyetindeki sanatçı Canan Tolon'un "Evet! AÇIĞIZ"eseri ilgi gören yerleştirmelerden biri oldu. "Evet! AÇIĞIZ." Sanatçının temelde aldatıcı mesajlar vermeye dayanan pek çok yapıtında olduğu gibi—fotoğraf gibi görünen ama fotoğraf olmayan resimler; gözü yanıltan acil çıkışlar; aynalarla kaplanmış dar mekanlarda sonsuz araziler vb.—bu bilgilendirmeler de çoğunlukla samimi olmayan davetlerdir.

Sanatseverleri davet eden, ardına kadar açık kapılardan oluşan bu yerleştirmede de kapılar birbirinin görünüşüne engel olan labirent benzeri bir yapıya sahip. Arasında dolaşmanın kolay olmadığı bu açık kapılar, bazı sebeplerle yanlış yönlendirildiği hissine kapılabildiğinin bir temsiliyetidir. Yapıtın adını oluşturan bilgilendirme, varsayımlarınızın doğru olmadığı konusunda izleyiciyi temin eder.

Öktem Aykut Galeri'nin, temsiliyetindeki İstanbul doğumlu sanatçı Renée Levi'nin, İstanbul'da geçen çocukluğunun önemli bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatan eseri The Yard'ın dikkat çekici eserlerinden biri oldu. Renée Levi, Tersane İstanbul için özgün bir yerleştirmeyle, 2019 yılında Baden Langmatt Müzesi'nde sergilenen ve birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmiş geniş, renkli bloklardan oluşan eseriyle yer aldı.

Contemporary Istanbul'a Jeff Koons ziyareti

Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonunda dikkat çeken ziyaretlerden biri de uluslararası üne sahip Jeff Koons'un ziyareti oldu. Contemporary İstanbul ortağı BMW, Jeff Koons tarafından yaratılan BMW 8 Serisi Gran Coupe'nin özel bir projesini sundu.

Bu işbirliği kapsamında Jeff Koons ile Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli arasında bir sanatçı söyleşisi gerçekleşti. 8 X JEFF KOONS'un, her bir arabaya uygulanması 285 saat süren çok katmanlı bir boya ile hassasiyet, incelik ve işçiliğin somutlaşmış hali olan etkileyici ve çarpıcı tasarım, maviden gümüşe ve sarıdan siyaha kadar on bir farklı dış rengi bir araya getirdi.

Contemporary Istanbul'un ana partneri Akbank, fuar kapsamında Clement Valla'nın "Başka Sesler, Başka Odalar" sergisini Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde Akbank Sanat alanında sundu. Valla, dijital sanatın potansiyelinden yararlanarak her gün baktığımız, gördüğümüzü sandığımız, yerinde ve istikrarlı olduğuna inandığımız, ancak yine de her zaman belirsiz ve gizemli kalan bir yönü olan doğaya yeni boyutlar kattı. Doğayı gerçeklik algımızın sınırlarına sürükledi.

Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonundan öne çıkan projeler...

Contemporary Istanbul, Türkiye'nin farklı illerindeki sanat inisiyatiflerini desteklemek için, Hepsiburada'nın sanatburada platformu ile iş birliği yaptı.

Antalya'dan Are Projects, Diyarbakır'dan Loading Art Space, İstanbul'dan Noks Art Space, İstanbul'dan Viable, Düzce'den Videoist'in iş birliğinde 15 sanatçı Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonunda yer aldı.

CIF Dialogues by TAV Passport konuşma programı 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşti.

Contemporary Istanbul'un önemli bir parçası olan CIF Dialogues by TAV Passport'un öne çıkan programlarından biri 2015-2016 yıllarında CI Sanat Direktörü olan Marc Oliver Wahler moderatörlüğünde gerçekleşti. Bugünün ve yarının sanat alanlarını tartışılacağı panelde Hauser&Wirth Monaco direktörü Federica Beretta, MAXXI Sanat Direktörü Hou Hanru, Development the Read Sea Development Company and AMAALA'dan Mehmet Even, Architect & Development Executive Director, 3 world class Museums, Louvre Abu Dhabi, Zayed National Museum and Guggenheim Abu Dhabi'den Melisa Pezuk ve Mimar Murat Tabanlıoğlu konuşma programında yer aldı.

Güney Kore'nin En Pahalı Eseri NFT Olarak sergilendi

17.Contemporary Istanbul'da LG OLED ART deneyim alanında sergilenecek video eser, Kore'de soyut resmin öncülerinden biri olarak kabul edilen Kim Whanki'nin 1970'lerde New York'ta tamamladığı "5-IV-71#200 Universe" adlı eserinin temel alınarak üretildiği ilk NFT çalışma olma özelliğini taşıyor. Kasım 2019'da Hong Kong'daki Christie's Evening Sale etkinliğinde yaklaşık 11 milyon dolara satılmış olan orijinal eser Kore sanat tarihinde 10 milyon doları aşan ilk eser olarak kayıtlara geçmişti.

Pernod Ricard Türkiye partnerliğinde House of Brothers Lounge'da, bu yıl Hande Şekerciler ve Arda Yalkın'dan oluşan ha: ar sanatçı ikilisi Contemporary Istanbul'un 17. edisyonunda ağırlandı. İkili, "Disruption" adını verdiği robotik heykel performansı ile sanat, makine ve yapay zeka ilişkisini tartışmaya açarak, modern teknolojinin sanat kavramını kökünden değiştirme potansiyelini masaya yatırdı. ha: ar, eserlerini üretirken sıklıkla kullandığı yazılım ve bilgisayarlar dışında bu projede yapay zeka ile beraber hayli imkanlı bir heykel tasarladı.

Fuar boyunca House of Brothers Lounge'da yapay zekanın ve teknolojinin sanat alanında aldığı yerin, bu ilişkinin doğasının ve bu doğrultuda sanatın geleceğinin tartışılacağı konuşmalar gerçekleştirildi.