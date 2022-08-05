Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrılan Evliya Aykan, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu - Haberler

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrılan Evliya Aykan, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki tiplemeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Evliya Aykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadrodan ayrıldığını duyurdu. Çalışma temposuna ara vermeyen Evliya Aykan, yeniden çekilmeye başlayan Behzet Ç.'nin kadrosuna dahil oldu.

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Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Tiplemeleriyle programa damga vuran Evliya Aykan, yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldığını duyurdu.

"UZUN BİR YOLCULUĞUN SONUNA GELDİK"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan sevilen oyuncu,"Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Sahne arkasında ve önünde eğlendiğim ve öğrendiğim yığınla deneyim yaşadım. Tüm ekip arkadaşlarıma, Mutfak çalışanlarına ve hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elveda gençliğim" ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrılan Evliya Aykan, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

BEHZAT Ç. KADROSUNDA

Evliya Aykan'ın yeni projesi ise kısa süre içinde netleşti. Aykan, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, dizide cinayet büronun yeni elemanlarından biri olacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrılan Evliya Aykan, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrılan Evliya Aykan, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrılan Evliya Aykan, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrılan Evliya Aykan, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Behzat Ç. Kanal D Magazin Haberler

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