Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşine ait cinsel içerikli videoları olduğunu söyleyerek kendilerinden 100 bin dolar isteyen kişiye öfke kustu. Söz konusu kişiden şikayetçi olduklarını söyleyen Tayfur, "Utanmaz reziller ya, tüh sizin kalıbınıza" dedi.

Eski nişanlısı Burak Kalfa ile olaylı bir şekilde ayrılan ve mahkemelik olan Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde Muhammet Aydın ile nikah masasına oturdu. Tayfur, eşine gelen "100 bin dolar vermediğin takdirde sahte videoların yolda" mesajını görünce öfkeden deliye döndü.

"UTANMAZ REZİLLER"

Eşi Muhammet Aydın'a gelen "Kardeş, kendini yarın bütün sitelerde göreceksin şimdi de Twitter'da manşet açıp Ferdi Tayfur'u, kızını etiketleyip paylaşıyorum. 100 bin dolar verdiğin takdirde fake videoların yolda" mesajını kendi hesabından ifşa ederek "Dün gece eşime kullan at telefon hattından bu mesajlar geldi, şikayet ettik. Fake videolar yapıp şantaj yapmak nedir ya? Ahlaksızlık bu. İtibarsızlaştırmaya çalıştığınız insan önce baba be! Kendinize gelin artık! Utanın biraz. Sizler de lütfen itibar etmeyin, şikayet edin hesabı. Utanmaz reziller ya, tüh sizin kalıbınıza" dedi.