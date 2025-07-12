Mauro İcardi'nin nişanlısı China Suarez'den havuz başında olay yaratan pozlar
Arjantinli ünlü oyuncu China Suarez, mayıs ayında nişanlandığı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile İstanbul'a geldi. Evlerinin havuzunda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Suarez'in bikinili pozları sosyal medyayı adeta salladı.
Arjantinli oyuncu China Suarez, geçtiğimiz gün Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte İstanbul'a geldi.
YAZIN KEYFİNİ HAVUZ BAŞINDA ÇIKARDILAR
Ünlü çift yazın tadını çıkarırken, Suarez'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Mayıs ayında Icardi ile nişanlanan Suarez, İstanbul'daki evlerinin havuzunda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
SOSYAL MEDYAYI ADETA SALLADI
Havuz başında bikiniyle verdiği pozlarla dikkat çeken Suarez, kısa sürede sosyal medyayı adeta salladı.