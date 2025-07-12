Mauro İcardi'nin nişanlısı China Suarez'den havuz başında olay yaratan pozlar

Mauro İcardi'nin nişanlısı China Suarez'den havuz başında olay yaratan pozlar
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Arjantinli ünlü oyuncu China Suarez, mayıs ayında nişanlandığı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile İstanbul'a geldi. Evlerinin havuzunda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Suarez'in bikinili pozları sosyal medyayı adeta salladı.

Arjantinli oyuncu China Suarez, geçtiğimiz gün Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte İstanbul'a geldi.

China Suarez İstanbul'da yazın tadını çıkarıyor

YAZIN KEYFİNİ HAVUZ BAŞINDA ÇIKARDILAR

Ünlü çift yazın tadını çıkarırken, Suarez'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Mayıs ayında Icardi ile nişanlanan Suarez, İstanbul'daki evlerinin havuzunda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

China Suarez İstanbul'da yazın tadını çıkarıyor

SOSYAL MEDYAYI ADETA SALLADI

Havuz başında bikiniyle verdiği pozlarla dikkat çeken Suarez, kısa sürede sosyal medyayı adeta salladı.

China Suarez İstanbul'da yazın tadını çıkarıyor

Haberler.com / Barış Polat - Magazin
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