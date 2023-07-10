Tek celsede boşanan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin çocuğunun velayeti annede kaldı

Uzun bir süredir boşanma iddiasıyla gündeme gelen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, bugün İzmir'de tek celsede boşandı. 8 yılık evliliklerini tek celsede bitiren çifti çocuklarının velayeti annede kaldı.

DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ

2015 yılında evlenen ve bir çocukları olan çift, geçen günlerde anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bugün Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık duruşmada Düvenci ve Şakrak anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin çocukları Okan Ali'nin velayeti annesine verildi. Sessiz sedasız boşanan ünlü çift, duruşmanın ardından da herhangi bir açıklama yapmadı.

BOŞANMAYI BÜLENT ŞAKRAK İSTEDİ

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve haklarında çıkan iddiaları uzun süre sessiz kalmayı tercih eden çiftten Düvenci, bir takipçisi yorumu üzerine sessizliğini bozmuştu. Düvenci, sosyal medyadan kendisine "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip… Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" yazan takipçisine "Kararı ben vermedim maalesef" yanıtıyla boşanma iddialarını doğrulamıştı.