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Cesur sarı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Heidi Klum, fena frikik verdi

Magazin Haberleri

Ünlü model Heidi Klum, Cannes Film Festivali'nde göğüs dekolteli sarı elbisesi ile cesur bir sarı elbisesiyle dikkat çekti. 50 yaşındaki model objektiflere poz vermek için kollarını kaldırınca göğüs uçları göründü.

Alman model Heidi Klum, Çarşamba günü Cannes Film Festivali'nde cesur göğüs dekolteli sarı elbise ile kırmızı halıda göz kamaştırdı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

50 yaşındaki Alman model poz verdiği sırada göğüs dekoltesini kapatan kısım kayınca göğüs uçları. Klum, uzun yırtmacı olan elbisesi ile bacaklarını da ön plana çıkardı.

Cesur sarı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Heidi Klum fena frikik verdi

KOMBİNİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Zarif ve iddialı elbiseyi, saçlarını yüzünün etrafında gevşek dalgalarda bırakarak ve şeffaf topuklu ayakkabılar ile tamamlayan Heidi Klum, kırmızı halıya damga vurdu. Heidi, Çarşamba günü Cannes Film Festivali'nde Fransız filmi La Passion De Dodin Bouffant'ın gösterimine katıldı.

Cesur sarı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Heidi Klum fena frikik verdi

Cesur sarı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Heidi Klum fena frikik verdi

Cesur sarı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Heidi Klum fena frikik verdi

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Heidi Klum Cinsellik Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

DODOK DODOK:

Cesur elbise değil, çıplak cesur kadın...

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