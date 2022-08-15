Haber : Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum: Yeni dilenci - Haberler

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Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum: Yeni dilenci

Rahatsızlığından dolayı uzun süredir evde olan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar açarak hediye istemeye başladı. Erbil'le taciz suçlamasından dolayı davalık olan Ece Ronay ise oyuncunun TikTok'taki halleri için "Yeni dilenciniz hayırlı olsun" yorumunu yaptı.

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, setlere dönemediği için sosyal medyaya ağırlık verdi. TikTok hesabı açan Erbil, canlı yayınlar açarak hediye istemeye başladı. Ünlü komedyenin hediye istemesine ilk tepki de daha önce mesajlarını ifşa ettiği şarkıcı Ece Ronay'dan geldi.

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Hadi hediye yollayın" diyerek takipçileriyle sohbet etmeye başladı. Erbil'in görüntülerinin yayılmasıyla sessiz kalamayan Ece Ronay ise "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" yorumunu yaptı.

Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum: Yeni dilenci

Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum: Yeni dilenci

Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta katıldığı Onur Sermik'in canlı yayınında üstü kapalı olarak sorulan, 'Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?' sorusuna "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü yaptım, pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" cevabını vermişti.

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı özel mesajları ifaş ederek tacize uğradığını iddia etmişti. Erbil ise mesajların ifşa olmasının ardından telefonun kendisinde olmadığını ve o mesajları kendisinin yazmadığını söylemişti. Ronay için "Memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" diyerek herkesi şoke eden Erbil hakkında "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum: Yeni dilenci

Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum: Yeni dilenci

Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum: Yeni dilenci

Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum: Yeni dilenci

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mehmet Ali Erbil Ece Ronay Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Fakır:

ece de erik gibi

Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
semih yücel :

horoz ölür gözü çöplükte kalır

Cevap Yaz 3 79 Yayından Kaldır
500
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