Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim, 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Terim gizemli sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

10 YILLIK EVLİLİĞİ TEK CESEDE BİTTİ

Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin 2016 doğumlu Nil ve 2018 doğumlu Naz adında iki kızı bulunuyor. Ancak ilişkilerindeki sorunlar, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla ortaya çıktı. İlişkilerini kurtaramayan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

BOŞANMANIN ARDINDAN SESSİZLİĞİ BOZDU

Boşanma sonrası açıklama yapan Terim, "Evlenmek çok normal bir şey ise, boşanmak da öyle. Biz iki kızımızın annesi ve babasıyız, hayat boyu iletişimde olacağız" diyerek olgun bir yaklaşım sergilemişti.

SÜPRİZ AŞKI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

35 yaşındaki Buse Terim, uzun süre yalnız kaldıktan sonra Instagram'da gizemli sevgilisiyle çekilmiş ilk karesini paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken, takipçileri çiftin yeni aşkını heyecanla konuşmaya başladı.