Boşanma Sonrası Yeni Aşkıyla Yakalandı!

İş insanı Serkan Kodaloğlu, geçtiğimiz haftalarda boşandığı Petek Dinçöz'ü çabuk unuttu.

BAŞ BAŞA ROMANTİK YEMEK

Kodaloğlu, Yasak Elma,Uykusuzlar Kulubü ve Baraj gibi projelerden tanıdığmız 2018 Best Model of the World birincisi Iman Casablanca ile baş başa yemek yerken görüntülendi.

Tarabya'da bir restoranda buluşan ikilinin keyifli halleri çekti.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR AMA OLMADI...

Basın mensuplarına görüntü vermemek için çabalayan ikili, mekanın arka kapısından kaçmak istese de başarılı olamadılar.

Serkan Kodaloğlu, geçtiğimiz günlerde " Petek Dinçöz'den günün birinde boşanacağım hiç aklıma gelmezdi."demişti.

Petek Dinçöz, boşanma sonrası oğlu İrfan Aslan ile birlikte Miami'ye yerleşme kararı aldığını duyurmuştu.

SERKAN KODALOĞLU KİMDİR?

1974 yılında dünyaya gelen iş insanı Serkan Kodaloğlu, İrfan Home Mağazalar Zinciri yönetim kurulu başkanı'dır. İş adamı Serkan Kodaloğlu aslen Isparta'lıdır.

Daha önce medyada ismi Hadise ve Esra Sönmezer gibi isimlerle anılmıştır. Petek Dinçöz ile evliliğinden 2015 doğumlu İrfan Aslan Kodaloğlu adında bir oğlu vardır.

İMAN CASABLANCA KİMDİR?

Faslı Arap model ve dizi film oyuncusu. 1.75 cm boyundadır. 1999, Fas doğumlu. Babası komiser ve annesi ise Fransızca öğretmenidir. 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca Dört dil bilen uluslararası bir oyuncudur. Matematik mühendisi olan Iman Casablanca iyi Türkçe'si ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018'de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.

2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Baraj dizisinde Ümran karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Diziler:

Yasak Elma (2019-2020)

Baraj (Ümran, 2020)

Uykusuzular Kulübü (2019)

