Bodrum'da bir kase çorba için 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay isyan etti: Uçmuş bunlar

Bir süredir televizyon projesinde yer almayan Nurgül Yeşilçay, FOX TV'de yayınlanan polise ve dram türündeki Son Nefesime Kadar dizisinde başrol oynadı. Ancak Yeşilçay'ın oynadığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yaptı. Projesi kısa süren oyuncu ise çekimleri bitirdikten sonra Bodrum'a gitti.

BİR KASE ÇORBA 132 TL

Yemek yemek için bir mekana giden oyuncu, bir kase çorba istedi. Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bir kase çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince yaptığı paylaşımla sitem etti. Instagram hesabından çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya" notunu yazdı.