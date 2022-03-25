Bodrum'da bir kase çorba için 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay isyan etti: Uçmuş bunlar - Haberler

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Bodrum'da bir kase çorba için 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay isyan etti: Uçmuş bunlar

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başrol oynadığı dizisi final yapınca Bodrum'a giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir kase çorba için 132 TL ödedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan fiyatlara isyan eden Yeşilçay, "Uçmuş bunlar ya" dedi.

Bir süredir televizyon projesinde yer almayan Nurgül Yeşilçay, FOX TV'de yayınlanan polise ve dram türündeki Son Nefesime Kadar dizisinde başrol oynadı. Ancak Yeşilçay'ın oynadığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yaptı. Projesi kısa süren oyuncu ise çekimleri bitirdikten sonra Bodrum'a gitti.

BİR KASE ÇORBA 132 TL

Yemek yemek için bir mekana giden oyuncu, bir kase çorba istedi. Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bir kase çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince yaptığı paylaşımla sitem etti. Instagram hesabından çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya" notunu yazdı.

Bodrum'da bir kase çorba için 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay isyan etti: Uçmuş bunlar

Bodrum'da bir kase çorba için 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay isyan etti: Uçmuş bunlar

Bodrum'da bir kase çorba için 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay isyan etti: Uçmuş bunlar

Bodrum'da bir kase çorba için 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay isyan etti: Uçmuş bunlar

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nurgül Yeşilçay, Instagram, Bodrum, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Uçuyoruz ,doğru da , nereye..

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