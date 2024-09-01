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Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

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Bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Tuğba'nın kızı Anjelik annesinin öldüğünü doğrularken, 69 yaşındaki sanatçı bir süre önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat olmuştu.

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde yaşamını yitirdi.

AHU TUĞBA HAYATINI KAYBETTİ

Astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.

"POLİSE KIZI ANJELİK HABER VERMİŞ"

Gazeteci Hakan Solaker yaaptığı açıklamada, Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in olduğunu, polise de kendisinin haber verdiğini söyledi. Solaker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş.

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın Miami'deki evinde öldüğü iddia edildi

ASTIM HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Türkiye saati ile sabah sekiz ile sekiz buçuk saatlerinde öldüğü söyleniyor. Polisler yeni gelmiş evdeler yeni bilgiler geldikçe yazacağım. Neden ve nasıl öldüğü bilinmiyor ama bir süre önce trafik kazası geçirdiğini ve ameliyat olduğunu uzun süre hastanede tedavi olduğunu biliyoruz. Ayrıca ciddi astım hastası ve bu kaza sonrası çok zor anlar yaşıyordu."

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.[3] Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın Miami'deki evinde öldüğü iddia edildi

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu ve 80'li yıllarda Türk sinemasının seks sembollerinden biri oldu. Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı. 1987 yılında müzik albümü yaptı.

Ahu Tuğba, dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynamış olup, 80'li yıllarda Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Müjde Ar ile birlikte seks sembolü olarak anılmıştır.

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın Miami'deki evinde öldüğü iddia edildi

10 KEZ EVLENDİ

Ahu Tuğba hayatı boyunca toplam 10 kez evlilik yapmıştır. İkinci evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır.[4] 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 11 Kasım 1993 doğumlu bir kız çocuğu vardır. Ahu Tuğba, İstanbul'un Osmanbey semtinde Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir. Ahu Tuğba Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde kızıyla beraber yaşamaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (15)

Ali Kerem:

nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz hadisi şerif

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Murat Adıgüzel:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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VEFA:

Her insan bir dünyadır. Ölüm kimsenin vakıf olmadığı yeni bir sürecin başlangıcıdır.Ruhu ışıklar içinde yürüsün!..

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ZİYA BAŞKAN:

nedense sanatçılar hep kanser hastası oluyor Allah rahmet eylesin

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Hikmet Bal:

Allah tahsilatını affetsin inşallah tövbe istiğfar etmiştir

13
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tayfun najim:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yeşil camın sınama sanatcisi

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Dvran 25:

hadi iyi gine

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Uzman Yorumcu:

ülkemizin başı sağolsun... ülkemiz çok önemli bir değerini kaybetti... allah rahmet etsin.

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Babacan yalçın:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet oksun Taktir ilahi ALLAHIDIR.

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Sadece Kul:

Öbür tarafa kabul edilmez bu. Geri nasıl döner acaba?

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