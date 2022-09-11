Berk Oktay'la evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy'un gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek dün akşam yapılan düğünle evlendi. Yıldız Çağrı Atiksoy'un gelinliği ise sosyal medyayı ikiye böldü.