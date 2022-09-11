Berk Oktay'la evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy'un gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü
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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek dün akşam yapılan düğünle evlendi. Yıldız Çağrı Atiksoy'un gelinliği ise sosyal medyayı ikiye böldü.
Geçtiğimiz aylarda İzmir'de nişan yüzüğü takarak evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu.
DÜĞÜNDEN İLK KARELER GELDİ
Sevilen çift nikahın ardından Polonezköy'de düğün yaptı. Ünlü çiftin düğünden kareleri sosyal medyada paylaşıldı.
GELİNLİĞİN GÖĞÜS KISMI TARTIŞMA KONUSU OLDU
Retro tarzında bir gelinlik tercih eden güzel oyuncu Yıldız Atiksoy, çoğu kullanıcının beğenisini toplarken bazı kişiler gelinliğin göğüs kısmındaki düşüklüğe takıldı.