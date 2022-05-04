Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı - Haberler

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Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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24 Nisan'da nikah masası oturan Seda Sayan ve 24 yaş küçük eşi Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitti. Her fırsatta mutluluğunu dile getiren Sayan, eşiyle Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı.

Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. 14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Türkiye'deki işlerini halleden çift, bayramda da Paris'e gitti.

Özel bir jetle Paris'e giden çift Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti. İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması da herkesi şaşırttı.

Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Sayan, balayından kareleri de 3,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yapmayı ihmal etmiyor. Sayan ve genç eşi Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı.

Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Çağlar Ökten, Seda Sayan, Paris, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

al alabilirsin:

helal olsun adama...kurtuldu hayati

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