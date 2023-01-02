Babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyen Özge Ulusoy isyan etti: Adalet arayınca tehdit ediliyorum

Babasını korkunç bir trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, olayın bir cinayet olduğunu söyleyerek süreci yakından takip etmeye devam ediyor. Sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi tarafından "Haddini bil, bilmezsen ben sana bildiririm" diyerek tehdit edildiğini ileri süren Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp her türlü yalanı söylediniz" diyerek isyan etti.

Başarılı manken Özge Ulusoy'un babası aralık ayının başında karşıdan karşıya geçerken arabanın altında kalarak hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy ise ana haber bültenine çıkarak "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti. Açıklamalarından dolayı gündemden düşmeyen Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit edildiğini ileri sürdü.

TEHDİT MESAJLARINI YAYINLADI

Babasının çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi, Ulusoy'a Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarda "Vicdansız sensin. Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" dedi.

ÖZGE ULUSOY VERYANSIN ETTİ

Gelen mesajları yayınlayan Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"

KAZAYLA İLGİLİ KORKUNÇ DETAYI AÇIKLAMIŞTI

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerek araba çarpması hayatını kaybetti. "Kaza değil, cinayet" diye isyan eden Ulusoy, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Babam hayatı boyunca kurallara riayet eden biriydi. Askerde havacı, füzeci albay rütbesi vardı ve ömrü boyunca askeri hakimlik yaptı ve kendisi hak, hukuk, adalet için ülkesi ve milleti için bir ömür çalıştı ve savaştı. 4 Aralık Pazar günü saat 14:05 sıralarında bir jip babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Babam yaya geçidinden geçerken bu jip 100 Km'den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüz tarifsiz ve çok büyük. Maalesef üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylar var! Bu detaylardan biri de çarpan aracın frene bile basmamış olması! Bunu tekrar edeceğim! Araç frene bile basmamış. Fren izi yok! Bu korkunç bir olay, düşündükçe kanım donuyor. Frene basmamak ne demek?" diyerek isyan etmişti.