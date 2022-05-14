Baba'nın Yıldızı Rol Arkadaşını Sevdiğini İtiraf Etti!

'Baba' dizisinde rol alan Özge Yağız, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Gökberk Demirci'den ayrılmıştı. Ayrılık sonrası zor günleri atlatmaya çalışan Yağız, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, dizide abisi Kadir karakterini canlandıran rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile ilgili, "Sahnelerde beni kanser ediyor. Çünkü sürekli sataşıyor bana, sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz. Tam ağlayacağım beni güldürüyor. Beni sinir ediyor bazen ama çok seviyorum. Bir abim olsa böyle severmişim" ifadelerini kullandı.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız nereli ve kaç yaşında; 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 25 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu.

Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı.

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