ASAP Rocky, hamile Rihanna'yı aldattı mı? İkinci kadın olarak anılan Amina Muaddi iddiayı yalanladı

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan ve göbeğini göstererek verdiği pozlarla konuşulan Rihanna'nın ihanete uğradığı ve sevgilisi ASAP Rocky'yi terk ettiği ileri sürüldü. Dünya gündemine oturan ihanet iddiasının ardından 2. kadın olarak anılan ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi'den açıklama geldi.

RIHANNA, SEVGİLİSİYLE ARKADAŞINI YAKALADI İDDİASI

Moda yazarı Louis Pisano'nun iddiasına göre Rihanna, ASAP Rocky'yi 34 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile yakaladı ve terk etti. Geçen ay Paris Moda Haftası'nda belgelenen ihanet sonrası Rihanna resti çekerek sevgilisini affetmedi.

Rihanna ve ASAP Rocky

"ÇOK AŞAĞILIK BİR YALAN"

Dünya gündemine oturan ve uzun saatlerdir Twitter'da trend listesinde yer alan ihanet iddiasının ardından Amina Muaddi sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Muaddi, "Sosyal medyada yayılan asılsız bir yalanın herhangi bir yanıt veya açıklama içermediğine her zaman inandım, özellikle bu iddia çok aşağılık bir yalan. Başlangıçta bu kadar kötü niyetle hazırlanmış bu sahte dedikodunun ciddiye alınmayacağını sanıyordum. Ancak son 24 saatte, gerçekler ne olursa olsun bu konuda hızlı konuşan bir toplumda yaşadığımızı hatırladım. Ve hiçbir şey sınırsız değildir. Ben işime geri dönüyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amina Muaddi