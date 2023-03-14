Armağan Çağlayan, gösteri sonrası İzmir Belediyesi'yle yaşadıklarına öfke kustu: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız

İzmir Belediyesi'nin "Size Anlatacaklarım Var" isimli gösterisini satın almasıyla sahneye çıkan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kuliste yaşadıklarını anlatarak hem Tunç Soyer hem de bazı belediye çalışanlarına sitem etti. "Bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız" diyen Çağlayan, liyakatsiz insanlarla çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

Bir süredir kanserle mücadele eden başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, bir yandan da "Size Anlatacaklarım Var" isimli gösterisi için sahneye çıkmaya devam ediyor. İzmir Belediyesi'nin gösterilerini satın aldığını söyleyen Çağlayan, kuliste yaşadıklarını anlattı.

"BÜTÜN PROFESYONELLİĞİMLE İŞİMİ YAPTIM"

Twitter hesabından yaşadığı olayı anlatarak sitem eden Armağan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size Anlatacaklarım Var' gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti. Instagram'dan milyon hakarete uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim."

"BACAK BACAK ÜSTÜNE ATARAK BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

"Oyun bittikten sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp, bana bağırmaya başladı. Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz dedim. Bunun üzerine 'beraber çözüm bulalım sisteme' dedi. Liyakatsiz insan zor, hayatın her alanında zor. İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız! Siz bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız! Alamazsınız! Daha da beni oyunla ilgili aramayın! Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi."

"PARA VERDİNİZ DİYE BENİ SATIN ALAMAZSINIZ"

"Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Ceren Hanım, sekreteri aracılığıyla 'yarın görüşebiliriz' dedi. Artık size ihtiyacımız yok Ceren Hanım. Ne size, ne belediyeye. İşinizi doğru yapın herkese yeter! Siz de o koltukta işinizi doğru yaparak oturabilirsiniz! O İzmir Büyükşehir belediyesi Kültür Müdürü küçük harfle Ceren Hanım'a söylüyorum. Nedir derdiniz ? Beceremediğimiz işi yapmayacaksınız. Benim oyunum 1100 bilet satıyor. Para verdiniz diye beni satın alamazsınız. Liyakat! Liyakat.! Liyakat!"