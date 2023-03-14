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Armağan Çağlayan, gösteri sonrası İzmir Belediyesi'yle yaşadıklarına öfke kustu: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız

Magazin Haberleri

İzmir Belediyesi'nin "Size Anlatacaklarım Var" isimli gösterisini satın almasıyla sahneye çıkan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kuliste yaşadıklarını anlatarak hem Tunç Soyer hem de bazı belediye çalışanlarına sitem etti. "Bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız" diyen Çağlayan, liyakatsiz insanlarla çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

Bir süredir kanserle mücadele eden başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, bir yandan da "Size Anlatacaklarım Var" isimli gösterisi için sahneye çıkmaya devam ediyor. İzmir Belediyesi'nin gösterilerini satın aldığını söyleyen Çağlayan, kuliste yaşadıklarını anlattı.

Twitter hesabından yaşadığı olayı anlatarak sitem eden Armağan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size Anlatacaklarım Var' gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti. Instagram'dan milyon hakarete uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim."

"Oyun bittikten sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp, bana bağırmaya başladı. Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz dedim. Bunun üzerine 'beraber çözüm bulalım sisteme' dedi. Liyakatsiz insan zor, hayatın her alanında zor. İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız! Siz bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız! Alamazsınız! Daha da beni oyunla ilgili aramayın! Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi."

Armağan Çağlayan, gösteri sonrası İzmir Belediyesi'yle yaşadıklarına öfke kustu: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız

"Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Ceren Hanım, sekreteri aracılığıyla 'yarın görüşebiliriz' dedi. Artık size ihtiyacımız yok Ceren Hanım. Ne size, ne belediyeye. İşinizi doğru yapın herkese yeter! Siz de o koltukta işinizi doğru yaparak oturabilirsiniz! O İzmir Büyükşehir belediyesi Kültür Müdürü küçük harfle Ceren Hanım'a söylüyorum. Nedir derdiniz ? Beceremediğimiz işi yapmayacaksınız. Benim oyunum 1100 bilet satıyor. Para verdiniz diye beni satın alamazsınız. Liyakat! Liyakat.! Liyakat!"

Armağan Çağlayan, gösteri sonrası İzmir Belediyesi'yle yaşadıklarına öfke kustu: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız

Armağan Çağlayan, gösteri sonrası İzmir Belediyesi'yle yaşadıklarına öfke kustu: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız

Armağan Çağlayan, gösteri sonrası İzmir Belediyesi'yle yaşadıklarına öfke kustu: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız

Armağan Çağlayan, gösteri sonrası İzmir Belediyesi'yle yaşadıklarına öfke kustu: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız

Ecem Altan
Ecem Altan
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Armağan Çağlayan Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

bekir yapici:

bunu sanatci yerine koyup cagiranda kabahat.

Cevap Yaz1911Yayından Kaldır
Halil Yarbaşı:

Daha iktidara gelmeden insanları bıktırdınız iktidara gelseniz ülkeyi Kuzey Kore'ye dönderirsiniz

Cevap Yaz1851Yayından Kaldır
Temel Temel:

sende liyakat paçandan akıyor:))))))

Cevap Yaz2232Yayından Kaldır
500
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