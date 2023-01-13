Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Hakan Akkaya ile moda yarışmasında jürilik yapacak

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ünlü modacı Hakan Akkaya ile moda yarışması yapacak. İkili, Stil İkonu isimli yeni yarışmada jüri üyeliği yapacak. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyurarak "Stillerin zorlu mücadelesini değerlendireceğiz" diyen Turan'a yorum yapan Arda Turan ise "Hayırlı olsun karıcığım" dedi.

2018 yılında futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, aynı yıl Hamza Arda'yı 2020 yılında da Asil Aslan'ı kucağına aldı. Vaktinin büyük bir kısmını çocuklarına ayıran Aslıhan Doğan Turan, bir televizyon projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YARIŞMADA JÜRİLİK YAPACAK

Lüks alışverişleriyle gündemden düşmeyen ve Instagram hesabının yanı sıra YouTube kanalında günlük yaşantısını takipçileriyle paylaşan Turan, moda yarışmasında jürilik yapacak. Turan'a Stil İkonu yarışmasında başarılı modacı Hakan Akkaya eşlik edecek. Merakla beklenen yarışmanın çekimleri de başladı.

ARDA TURAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

340 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarışmanın afişini paylaşan Aslıhan Doğan Turan, "Hakan Akkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturacağımız, stillerin zorlu mücadelesini birlikte değerlendireceğimiz Stil İkonu programımız çok yakında başlıyor" ifadelerini kullandı. Turan'ın paylaşımına yorum yapan eşi Arda Turan ise "Hayırlı olsun karıcığım" yazdı. Paylaşıma Seda Sayan, Selin İmer, Selin Ciğerci, Nihal Candan ve Esin Övet'ten tebrik yorumu gecikmedi.