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Almanya'da yaşayan Tarkan, 2 turu seçimi için oy kullandı

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Almanya'da yaşayan başarılı şarkıcı Tarkan, 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu verdi. Sosyal medya hesabından eşiyle sandık başında verdikleri pozları paylaşan Tarkan, "Biz oyumuzu verdik. Siz de verin mutlaka. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birkaç sene önce Almanya'ya taşınan ve orada yaşamaya devam eden Megastar lakaplı Tarkan, yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla bir kez daha sandık başına gitti.

"BİZ OYUMUZU VERDİK, SİZ DE VERİN MUTLAKA"

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oylarını kullandı. 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sandık başında eşiyle verdikleri pozları paylaşan Tarkan, "Biz oyumuzu verdik. Siz de verin mutlaka. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan Tarkan, 2 turu seçimi için oy kullandı

İLK TURDA DA OY VERMİŞTİ

Tarkan, 9 Mayıs'ta da eşiyle sandık başına giderek oy vermiş ve o anları Instagram hesabından "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" notuyla paylaşmıştı. Takipçilerine "Oy ver" diyerek çağrıda bulunan Tarkan, oyunu kullandıktan sonra kendisini bekleyen hayranlarıyla da fotoğraf çektirmişti.

Almanya'da yaşayan Tarkan, 2 turu seçimi için oy kullandı

Almanya'da yaşayan Tarkan, 2 turu seçimi için oy kullandı

Almanya'da yaşayan Tarkan, 2 turu seçimi için oy kullandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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28 Mayıs Seçimi Tarkan Magazin Güncel Haberler

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