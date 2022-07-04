Aleyna Tilki mezar taşı başında mini şortuyla pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi - Haberler

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Aleyna Tilki mezar taşı başında mini şortuyla pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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İlginç tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak şort ve büstiyer kombiniyle yerde pozlar verdi. Tilki'nin mezar taşına benzeyen bir yazının önünde verdiği pozları gören Sinan Akçıl soru işareti yorumunu yaparken birçok kullanıcı da "Bu pozların amacı ne?" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direk dansçısı olurdum" diyen Aleyna Tilki, önceki gün Alaçatı'da konser verdi. Şarkıların yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Tilki, konserine beyaz saten bir şort ve büstiyeriyle çıktı.

MEZAR TAŞININ ÖNÜNDE POZ VERDİ

Şarkıcı, konser sonrası verdiği pozlarla da adından söz ettirdi. Tilki, beyaz şortlu kombiniyle üzerinde İngilizce "İnsanlar ne düşünecek" yazan mezar taşıyla poz verdi.

SİNAN AKÇIL POZLARA ANLAM VEREMEDİ

Genç şarkıcının paylaşımını gören Sinan Akçıl, soru işareti yorumunu yaptı. Tilki'nin pozlarına anlam veremeyen birçok sosyal medya kullanıcısı da "Tez zamanda normale dön", "Sesin varken bu pozlara gerek yok" ve "Neden yoldan çıkmaya heveslisin" yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

DODOK DODOK:

İğrençsiniz vesselam...

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