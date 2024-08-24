Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora, değişimiyle ağızları açık bıraktı

2008-2012 yılları arsasında yer alan ve kadrosunda levent Ülgen, Cezmi Baskın, Melek Baykal ile Zeki Alasya'nın olduğu Akasya Durağı dizisinde Can rolünü oynayan Erimşah Bora, değişimiyle gündem oldu.

1998 yılında dünyaya gelen Erimşah Bora, uzun yıllar Akasya Durağı'nda oynayarak adını geniş bir kitleye duyurdu. Dizi bittikten sonra bir projede yer almayan ve sosyal medya kullanmayan Bora, saçlarını ve sakalını uzatarak bambaşka biri oldu. Gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

İşte 26 yaşındaki Erimşah Bora'nın yıllar içindeki değişimi...