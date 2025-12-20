Haberler

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönemin popüler dizilerinden Akasya Durağında Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü isim, son paylaşımında ayna asansördeki taytıyla verdiği pozla dikkat çekerken, yüzündeki değişim ve kusursuz fiziği de göze çarptı.

  • Pelin Sönmez, 2018'de evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine ara verdi ve 2023'te evliliğini sonlandırdı.
  • Pelin Sönmez, oyunculuğu aktif olarak yapmadığını ancak her sene bir sinema filmi yapmak istediğini belirtti.
  • Pelin Sönmez'in Instagram'daki son paylaşımında taytıyla asansörde poz verdiği ve hayranlarının yüzündeki değişime dikkat çektiği görüldü.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

Akasya Durağı'nın Dilek'i artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine ara veren 37 yaşındaki Sönmez, 2023'te evliliğini sonlandırdı. Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan ünlü isim, Instagram hesabından takipçileriyle iletişim kuruyor.

Akasya Durağı'nın Dilek'i artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

Son paylaşımında taytıyla asansörde poz veren Sönmez, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Hayranları ise Sönmez'in fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi ve "Yüzündeki değişim dikkat çekiyor" gibi yorumlar yaptı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

"HER SENE BİR SİNEMA FİLMİ YAPMAK İSTİYORUM"

Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez, "Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, diziler de çalışma hayatı yoğun. Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

Pelin Sönmez'in değişimi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü ismin son paylaşımı da çok konuşulmayı başardı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Taş:

Tayt giydi diye şimdi onuda gözaltına alırlar sonra yok madde yok bilmem ne

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Kadın vücuduyla reklam peşindede sen neyin peşindesin be kardeşim

yanıt9
yanıt1
Haber Yorumlarısafak simsek:

buda kasarito olmus

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

...))

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
title