'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine ara veren 37 yaşındaki Sönmez, 2023'te evliliğini sonlandırdı. Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan ünlü isim, Instagram hesabından takipçileriyle iletişim kuruyor.

Son paylaşımında taytıyla asansörde poz veren Sönmez, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Hayranları ise Sönmez'in fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi ve "Yüzündeki değişim dikkat çekiyor" gibi yorumlar yaptı.

"HER SENE BİR SİNEMA FİLMİ YAPMAK İSTİYORUM"

Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez, "Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, diziler de çalışma hayatı yoğun. Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Sönmez'in değişimi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü ismin son paylaşımı da çok konuşulmayı başardı.