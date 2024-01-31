Üye Girişi
Haberler

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi dün akşam yayınlanan 30. bölümle final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un veda mesajları ise herkesi duygulandırdı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, İpek Çiçek ve Emel Göksu'nun paylaştığı Aile dizisi, en başında yapılan anlaşma gereği 30. bölümle ekran macerasını noktaladı. Dizinin final bölümü herkesi duygulandırırken başrollerden de peş peşe veda paylaşımı geldi.

"BU GÜZEL EKİPLE YOLLARIMIZ KESİŞECEK"

Instagram hesabından sette çektirdiği kareleri yayınlayan Serenay Sarıkaya "Son kez Aile... Hepinizi çok seviyorum kucaklıyorum. Yeniden bir yerlerde karşılaşmak üzere" ifadelerini kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ ise "Bugün bir Aile olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik. Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek" dedi.

Yüsra Geyik de paylaşımına "Yaptık bir şeyler, bileğimizin gücü yettiğince. Ama sevdik efendim. Koşulsuz, sonsuz, uçsuz bucaksız, tereddütsüz, karşılık beklemeden sevdik. Yaptık bir şeyler vesilenizle" notunu yazdı.

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ Aile Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA? FED faiz beklentisi ne olur? Benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar, kaç TL zam geldi? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatları 31 Ocak! Yılmaz Akçil kimdir? Danıştay üyesi Yılmaz Akçil kaç yaşında ve nereli? Kış çayının faydaları neler, neye iyi gelir? Kış çayı hangi hastalıklara iyi gelir? İlker Karagöz neden yok? FOX Çalar Saat İlker Karagöz ayrıldı mı, hangi kanalda? Aysu Bankoğlu kimdir? CHP'li Aysu Bankoğlu kaç yaşında ve nereli? Aysu Bankoğlu'nun biyografisi! Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 31 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Can Atalay AYM kararı ne? Anayasa Mahkemesi Can Atalay'a ne karar verdi? Sine-i Millet ne demek? Sine-i Millet ne anlama gelir? Sine-i Millet nedir? Fas elendi mi (Afrika Kupası)? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek? 31 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 31 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 31 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title