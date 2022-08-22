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Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu

Magazin Haberleri

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Zor İşimiz Zor'un klibi yayınlandı. Türkiye ve dünyada yaşanan doğal afet, cinayet ve şiddetlerin yer aldığı klip sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şarkıları ve gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Tan Taşçı, bu sefer de yeni klibiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Zor İşimiz Zor isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Taşçı, klibiyle adından söz ettirdi.

Tan Taşçı'nın klibinde Ali İsmail Korkmaz'dan Enes Kara'ya; Hrant Dink'ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol'a, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemlere kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.

"Hassas içerik" etiketiyle YouTube'da yayınlanan klip, kısa sürede Twiter'da trend oldu. Şarkıcının kibini beğenen binlerce kullanıcı, "Geriye dönüp baktığımızda ne çok şey yaşamışız" ve "Seyrederken ağlanacak bir klip" yorumunu yaptı.

Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu

Yahu dur böyle nefret

Böyle vurmak mı olur

Yahu dur insan olmak

Neden, neden bu kadar zor?

Anlamak zor

Kime sorsan düzelmiyor

Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu

Yanmış dünyam

Doymuyor halinden

Korkmuyor kendinden

Ceylanın gözünden utanmıyor

Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu

Yaradılan

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu

Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu

Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tan Taşçı Twitter Youtube Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Fakır:

hangi fikrin savunucusu olduğu klibinden belli... klipte yayınlananların yarısına üzülüyorum terörist vatan hainlerine zerre kadar üzülmüyorum

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