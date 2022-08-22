Afet, cinayet ve şiddet! Tan Taşçı, yeni klibiyle ortalığı kasıp kavurdu
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Başarılı şarkıcı Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Zor İşimiz Zor'un klibi yayınlandı. Türkiye ve dünyada yaşanan doğal afet, cinayet ve şiddetlerin yer aldığı klip sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şarkıları ve gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Tan Taşçı, bu sefer de yeni klibiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Zor İşimiz Zor isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Taşçı, klibiyle adından söz ettirdi.
Tan Taşçı'nın klibinde Ali İsmail Korkmaz'dan Enes Kara'ya; Hrant Dink'ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol'a, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemlere kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.
"Hassas içerik" etiketiyle YouTube'da yayınlanan klip, kısa sürede Twiter'da trend oldu. Şarkıcının kibini beğenen binlerce kullanıcı, "Geriye dönüp baktığımızda ne çok şey yaşamışız" ve "Seyrederken ağlanacak bir klip" yorumunu yaptı.
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?
Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.