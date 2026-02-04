Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

Haberler

Güncelleme:
Oyuncu Tuğçe Özbudak, 2008-2010 yılları arasında ekranlara gelen "Adanalı" dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Aradan geçen yıllarla birlikte geçirdiği estetik işlemlerle görünümünde büyük bir değişim yaşayan Özbudak, bu dönüşümüyle sık sık sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer aldı.

AÇIKÇA KABUL ETTİ

Özbudak, önceki yıllarda katıldığı bir programda estetik uygulamalara başvurduğunu gizlemeden dile getirmişti. Oyuncu, "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" sözleriyle bu sürece nasıl başladığını anlatmıştı.

"HER ŞEYİM TAMAMEN DOĞALDI"

Geçirdiği değişimden memnun olduğunu ifade eden Özbudak, "'Adanalı' dizisinden bu yana 12 sene geçti. Üniversiteden mezun oldum, diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı. Saçlarımda kaynak yoktu, şimdi biraz var. Doğal bir kızdım" diyerek zaman içinde yaşadığı dönüşümü anlattı.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir süredir ekranlarda yer almayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özbudak, son olarak "İşte Benim Stilim" yarışmasında izleyici karşısına çıkmıştı.

Instagram'da paylaştığı yeni fotoğraflar ise yüzündeki değişimin ne kadar belirgin hale geldiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

TEK TEK SIRALAMIŞTI

Ünlü oyuncu, yüzünde yaptırdığı estetik müdahaleleri de detaylarıyla paylaşmıştı. "Burnumda estetik var, dudağımda dolgu, çenemde ve yüzümde botoks var. Yüzümde ise kesinlikle bir tane bıçak izi yok. Çeneme üç ayda bir botoks yaptırıyorum" diyen Özbudak, ilk dolguyu bir arkadaşından etkilenerek yaptırdığını belirtti.

43 yaşındaki Özbudak "Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden" sözleriyle de görünümüyle ilgili yapılan yorumlara yanıt vermişti.

GAYRİMENKULE YÖNELDİ

Öte yandan Özbudak, "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" açıklamasında da bulunmuştu .

Umut Halavart
