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Oyuncu Enis Arıkan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oyuncu Enis Arıkan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Enis Arıkan gözaltına alındı. Daha önce çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği soruşturmada bazı test sonuçlarının dosyaya girdiği belirtilirken, Arıkan'ın yanı sıra başka kişilerin de gözaltına alındığı, ancak isimlerinin henüz açıklanmadığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.

  • Oyuncu Enis Arıkan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Soruşturma dosyasında Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal ve Semiha Bezek'in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edildi.
  • 21 Mayıs'ta Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı ve Aslıhan Turanlı'nın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu Enis Arıkan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Arıkan'ın gözaltına alınması, mayıs ayında ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonlarının ardından gelen en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu. Soruşturma kapsamında Enis Arıkan'ın yanı sıra başka kişiler de gözaltına alınırken, söz konusu isimlerin kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DOSYAYA TEST SONUÇLARI GİRMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada bazı ünlü isimlerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenmiş, hazırlanan raporlar soruşturma dosyasına eklenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde bazı isimlerin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmişti.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER DOSYADA YER ALDI

Soruşturma dosyasına giren bilgilerde Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal ve Semiha Bezek'in test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü.

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucunun da dosyaya ulaştığı bildirildi.

MAYIS AYINDA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mayıs'ta çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda aralarında Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı ve Aslıhan Turanlı'nın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nda örnek vermişti. Söz konusu isimler daha sonra serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Enis Arıkan'ın gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmanın yeni bir aşamaya geçtiği değerlendirilirken, savcılığın dosya kapsamındaki incelemeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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