İran'dan ABD'ye ağır misilleme! Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin İran topraklarına düzenlediği son saldırıların ardından bölgedeki Amerikan askeri varlığını hedef alan geniş çaplı bir misilleme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

12 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

IRGC tarafından yayımlanan açıklamada, Ürdün'ün doğusundaki El-Ezrak Hava Üssü'nün 12 balistik füzeyle vurulduğu bildirildi. İran, saldırının ABD'ye ait F-35, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının konuşlandığı alanları hedef aldığını öne sürdü.

Tahran yönetimi, operasyonun ABD'nin İran içerisindeki askeri ve sivil noktalara düzenlediği saldırılara doğrudan karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

"ABD İRAN'DA BİRDEN FAZLA NOKTAYI VURDU"

Devrim Muhafızları açıklamasında, ABD'nin Karaj, Nazarabad ve Pişva çevresindeki bölgeleri hedef aldığı, ayrıca bir sanayi kompleksi ile bazı sivil alanların da saldırılardan etkilendiği iddia edildi.

Açıklamada, "Bu operasyonlar, İran topraklarına yönelik saldırganlığın cevabıdır" ifadeleri kullanıldı.

"SALDIRILAR DEVAM EDERSE OPERASYONLAR DA SÜRECEK"

İran, ABD'ye yönelik yeni saldırıların sinyalini de verdi. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Düşman saldırganlığı devam ettiği sürece operasyonlarımız sürecektir" denildi.

Bu açıklama, İran'ın yalnızca tek seferlik bir misilleme yapmadığı ve yeni saldırı seçeneklerini masada tuttuğu şeklinde yorumlandı.

BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİ ALARMDA

Son gelişmelerin ardından Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinde güvenlik seviyesinin yükseltildiği belirtiliyor. İran daha önce de Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan hedeflerini vurduğunu açıklamış, bazı saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirilmişti.

GERİLİM HÜRMÜZ'DEN ÜRDÜN'E YAYILDI

ABD'nin İran'a yönelik son operasyonlarının ardından başlayan karşılıklı saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki krizden çıkarak bölgedeki Amerikan üslerini de kapsayan daha geniş bir çatışma alanına dönüştü. Uzmanlar, tarafların karşılıklı hamlelerinin sürmesi halinde Orta Doğu'da daha büyük bir askeri tırmanış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.