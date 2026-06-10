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DMM: 'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değil

DMM: 'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değil
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Geri Kabul Anlaşması'nın sadece Türk vatandaşları için geçerli olduğu belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya'nın başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Almanya Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değildir. Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesi hukuken mümkün değildir. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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