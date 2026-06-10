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OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
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OnlyFans platformu üzerinden cinsel içerikli görüntüler paylaşarak gelir elde ettikleri öne sürülen 27 sosyal medya fenomeni hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilirken; çok sayıda ismin lüks araç, gayrimenkul, kripto ve banka hesaplarına da el konuldu.

  • OnlyFans üzerinden cinsel içerikli görüntüler paylaşarak gelir elde ettikleri iddia edilen 27 sosyal medya fenomeni hakkında iddianame hazırlandı.
  • Şüphelilerin çeşitli suçlamalarla 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.
  • Suçtan gelir elde etme ve kara para aklama suçuna iştirak ettikleri iddia edilen 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu.

OnlyFans üzerinden paylaştıkları cinsel içerikli görüntüler karşılığında gelir elde ettikleri öne sürülen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 27 isim hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlamalar kapsamında 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, ‘suçtan gelir elde etme’ ve ‘kara para aklama’ suçuna iştirak ettiği iddia edilen bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

O isimler ve el konulan mal varlıkları şu şekilde:

1- Azranur Ay Vandan

  • 2020 model gri renkli motosiklet
  • Antalya Muratpaşa'da mesken
  • Tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları

2- Ebru Arman

  • 2024 model mavi renkli araç
  • 2017 model araç
  • 2022 model araç

3- Burçin Erol

  • 2023 model, mavi-beyaz renkli araç
  • Tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları

4- Serpil Cansız

  • 2024 model araç

5- Yağmur Şimşek

  • 2011 model mor renkli araç

6- Öznur Güven

  • Niğde'de mesken

7- Cansu Bade Taş

  • 2008 model pembe renkli araç
  • 2025 model pembe marka araç

8- Kübra Yurdakul

  • Antalya'da mesken
  • 2009 model kırmızı renkli

9- Ceyda Ersoy

  • Mersin'de mesken
  • Şişli'de mesken
  • 1 araç

10- Dilber Doğan

  • Antalya'da mesken

11- Nisanur Kavak

  • 2024 model yeşil renkli araç

12- Zeynep Alkan

  • Bornova'da 2 adet ofis
  • 2025 model kırmızı renkli araç

13- Kubilay Meriç Aydemir

  • 2020 model kahverengi renkli araç

14- Zahide Güven

  • Marmara Ereğlisi 3 katlı mesken
  • Aksaray'da arsa 
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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