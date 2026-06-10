OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

OnlyFans üzerinden paylaştıkları cinsel içerikli görüntüler karşılığında gelir elde ettikleri öne sürülen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 27 isim hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlamalar kapsamında 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, ‘suçtan gelir elde etme’ ve ‘kara para aklama’ suçuna iştirak ettiği iddia edilen bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

O isimler ve el konulan mal varlıkları şu şekilde:

1- Azranur Ay Vandan

2020 model gri renkli motosiklet

Antalya Muratpaşa'da mesken

Tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları

2- Ebru Arman

2024 model mavi renkli araç

2017 model araç

2022 model araç

3- Burçin Erol

2023 model, mavi-beyaz renkli araç

Tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları

4- Serpil Cansız

2024 model araç

5- Yağmur Şimşek

2011 model mor renkli araç

6- Öznur Güven

Niğde'de mesken

7- Cansu Bade Taş

2008 model pembe renkli araç

2025 model pembe marka araç

8- Kübra Yurdakul

Antalya'da mesken

2009 model kırmızı renkli

9- Ceyda Ersoy

Mersin'de mesken

Şişli'de mesken

1 araç

10- Dilber Doğan

Antalya'da mesken

11- Nisanur Kavak

2024 model yeşil renkli araç

12- Zeynep Alkan

Bornova'da 2 adet ofis

2025 model kırmızı renkli araç

13- Kubilay Meriç Aydemir

2020 model kahverengi renkli araç

14- Zahide Güven

Marmara Ereğlisi 3 katlı mesken

Aksaray'da arsa

Kaynak: Haberler.com