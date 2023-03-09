Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiasını yalanladı

Acun Ilıcalı'nın bir süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya'dan bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Ilıcalı, hamilelik iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ileri sürüldü.

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADI

4 kız babası Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı, bebeğin cinsiyetinin de erkek olacağı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasının ardından Hürriyet'e konuşan Ilıcalı, sevgilisinin hamile olmadığını, bu süreçte depremzedeler için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDULAR

MasterChef Türkiye'nin başarılı şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine giderek mutfak kurdu. Acun Ilıcalı'nın desteğiyle afetzedeler için ekibiyle yemek yapan Yalçınkaya, Çağla Altunkaya'nın bu süreçte kendilerine yardım ettiğini söyledi. Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde deprem bölgesine giderek vatandaşları ziyaret etti.