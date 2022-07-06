9 ayda kazandığı para ABD'de gündem oldu! Fenomen isim, hesap hareketlerini ay ay paylaştı - Haberler

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9 ayda kazandığı para ABD'de gündem oldu! Fenomen isim, hesap hareketlerini ay ay paylaştı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Corinna Kopf isimli OnlyFans içerik üreticisinin, 9 ay içerisinde siteden elde ettiği geliri arkadaşı paylaştı. 9 aylık gelirinin 18 milyon dolar (300 milyon TL) olduğu görülen fenomen ABD'de gündem oldu.

Marca'nın haberine göre, sosyal medya fenomeni Corinna Kopf'ın OnlyFans'ten ne kadar kazandığını gösteren bir video arkadaşı tarafından açıklandı.

9 ayda kazandığı para ABD'de gündem oldu! Fenomen isim, hesap hareketlerini ay ay paylaştı

OnlyFans üzerinden 9 ayda 18 milyon dolar (300 milyon lira) gelir elde eden Corinna ABD'de gündem oldu.

9 ayda kazandığı para ABD'de gündem oldu! Fenomen isim, hesap hareketlerini ay ay paylaştı

Popüler YouTuber David Dobrik ve kazançlı Instagram hesabının üstünde "Vlog Squad" ile arkadaş olan Corinna Kopf'un OnlyFans gelirini açıkladı.

9 ayda kazandığı para ABD'de gündem oldu! Fenomen isim, hesap hareketlerini ay ay paylaştı

Videoda, Kopf'un ayda bir milyon dolara yakın bir geliri olduğu, bazı aylar bunun 2 milyon dolara ulaştığı görüldü.

9 ayda kazandığı para ABD'de gündem oldu! Fenomen isim, hesap hareketlerini ay ay paylaştı

ONLYFANS NEDİR?

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan içerik abonelik iş modeli hizmeti OnlyFans'ta içerik üreticileri, kendilerine üye olan kullanıcılardan özel fotoğraflarıyla para kazanıyor. Cinsel ilişki işçileri arasında popülerlik kazanan OnlyFans'a son aylarda sosyal medya fenomenleri de katılmaya başladı.

9 ayda kazandığı para ABD'de gündem oldu! Fenomen isim, hesap hareketlerini ay ay paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

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