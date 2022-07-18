8 aylık hamile Seda Bakan, bikinili görüntülendi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Seda Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan oyuncu, 2019 yılında ilk bebeği Leyla'yı kucağına aldı. Şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu, Bodrum'a tatile gitti.

DOĞUMA GÜNLER KALA TATİLE ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre, kız bebek bekleyen güzel oyuncu, eşi ve kızıyla önceki gün Bodrum'daki bir halk plajında görüntülendi. Karnı burnunda hamile olan oyuncu, önce kızı Leyla ile kumsalda kum oynadı sonra da denize girerek oyuna devam etti. Hamile olduğu için temkinli davranan oyuncu, denize girdi ancak yüzmeyi tercih etmedi. 8 aylık hamile olan Bakan'ın siyah ve kırmızı renkteki bikinisi ve düzgün fiziği dikkat çekti.