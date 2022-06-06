7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı - Haberler

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7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Mart ayında 6 yıllık sevgilisiyle nikah masasına oturan Demet Evgar, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 7,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı. Kız bebeği bekleyen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kızına Mavi adını verecek olan Evgar, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşıyor. 7,5 aylık hamile olan oyuncu son olarak pembe sabahlığıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Nisan ayında katıldığı bir etkinlikle hamileliğiyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Olabildiğince hafif ve güzel geçiyor, hormonlar bana çok iyi geldi. Aşermeler çok fazla yedirmiyor, aslında istiyorum yemek ama içeride bütün organlar yer değiştirdiği için midem ufaldı galiba. İstesem de yemiyorum" demişti. Bebeğine koyacakları Mavi adı hakkında da konuşan Evgar, sözlerine şöyle devam etmişti: "Aslında ismi ben açıklamadım, Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever maviyi, böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi, ben 'Acaba Mavi mi?' dediğimde eşim de 'Şahane' dedi."

7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Evgar Instagram Magazin Haberler

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