49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Ramazan Bayramı'nda konserlerini aksatmayan Gülben Ergen, dün akşam Kıbrıs'taki konserinde iddialı elbisesiyle adından söz ettirdi. 49 yaşındaki Ergen, konserinde sırt ve bel dekolteli cüretkar bir elbise tercih etti.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülben, dün akşam da Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı. Son dönemde sahnelerinin yanı sıra giydiği kıyafetlerle gündeme gelen Ergen, yine kusursuz fiziğini sergilediği bir elbise tercih etti.

DEKOLTELERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Gülşah Saraçoğlu imzalı sırt ve bel dekolteli bir kostüm tercih eden Gülben Ergen seyircisiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Gülben Ergen, sahnede hem şarkılarıyla hem de güzelliği ile göz doldurdu. Öte yandan 49 yaşında 3 çocuk annesi Ergen'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta fiziğini gören kullanıcılar, "Genç kızlara taş çıkartırsın" yorumunu yaptı.

İşte Gülben Ergen'in iddialı sahne kıyafeti...

49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı

49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı

49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı

49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Gülşah Saraçoğlu, Ramazan Bayramı, Gülben Ergen, Konser, Kıbrıs, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title