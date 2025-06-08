29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı
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29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı
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Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte Anoreksiya Nervoza teşhisi aldı. 29 kiloya kadar düşen ve sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen Candan'ın, tedaviyi reddettiği ve hastanede iki kez kalbinin durduğu öğrenildi. Kardeşi Bahar Candan, son halini sosyal medyada paylaşarak "Ablamdan uzak durun, bizimle uğraşmayın"

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan'a, Anoreksiya Nervoza teşhisi konuldu. Hızla kilo kaybeden genç fenomenin, 29 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

Sağlık durumu nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Candan, tedaviye direnç gösterirken yaşadığı psikolojik çöküntü tabloyu daha da ağırlaştırdı. Ablasının sağlık durumu hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İKİ KEZ KALBİ DURDU, YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Aile çevresinden edinilen bilgilere göre Nihal Candan, hastaneye yatırıldığı günden bu yana iki kez kalp durması yaşadı. Her iki durumda da sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak genç kadının tedaviye yanaşmaması, ailesini ve sevenlerini büyük bir endişeye sürüklüyor.

29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

"ABLAMDAN UZAK DURUN, BİZİMLE UĞRAŞMAYIN"

Bahar Candan, sosyal medya hesabından ablasının son hâline ait bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına "Ablamdan uzak durun, bizimle uğraşmayın lütfen" mesajını paylaşan Bahar Candan, tedavi sürecine destek çağrısında bulundu. Tedaviyi reddettiği ve ölüm isteğini açıkça dile getirdiği belirtilen Nihal Candan'ın yaşadığı bu zor süreç, kamuoyunda da yankı uyandırdı. Ailesi ve sevenleri, genç fenomenin yeniden yaşama tutunması için umutla mücadele ediyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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