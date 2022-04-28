100 kilo veren oyuncu Aslı Samat, Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü

Hercai dizisinde Melike karakterini canlandıran Aslı Samat, üç sezon Mardin'de yaşadıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Bir yıl gelen projeleri değerlendiren ve içine sinen bir işle anlaşan Aslı Samat, Gülümse Kaderin dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

AİLENİN MERAKLI KIZINI OYNUYOR

Üç sezon boyunca Hercai dizisinde canlandırdığı karakteriyle ekranda neşe saçan oyuncu Aslı Samat, yine bir dram projesiyle ekrana döndü. Şükrü Avşar'ın sahibi olduğu Avşar Yapım'ın yeni işi olan Gülümse Kaderine dizisiyle el sıkışan Samat, evin keyifli, meraklı kızı Sibel'e hayat veriyor. Yıllardır fazla kilolarından kurtulmak için sağlıklı beslenen ve spor yaparak 100 kilo veren Samat'ın değişimi de gözlerden kaçmadı.

GÜLÜMSE KADERİNE'NİN KONUSU NE?

Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Nazan Diper, Aslı Samat, Sevinç Kumaş, Müge Su Şahin, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor. Dizinin senaristliğini Burcu Över üstlenirken; yönetmenliğini ise Aytaç Çiçek ve Ceren Koç yapıyor.