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İçişleri Bakanı Çiftçi, Bartın'da 2 kadına yardım eden polislere teşekkür etti

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Bartın'da 2 kadına yardım eden polislere teşekkür etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bartın'da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan 2 kadının lastiğini değiştiren polislere teşekkür etti. Çiftçi, paylaşımında Türk polisinin yolda kalana yoldaş, darda kalana Hızır olduğunu belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Bartın'da gece yarısı yolda kalan 2 kadının yardımına yetişerek aracın lastiğini değiştiren polislerle ilgili, "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur. Bartın'da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti. Kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşlarımızı sağ salim ailelerine kavuşturdu. Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi'nin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır. Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz; darda kalana Hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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