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Bursa'da iddiaya göre kadın darbedilip araca bindirilmeye çalışılırken görüntülendi

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Bursa'da Uludağ yolu üzerinde iddiaya göre bir kadın darbedilerek zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü çeken sürücü, kendisine doğru yürüyen şahıslardan endişe ederek olay yerinden uzaklaştı.

Bursa'da Uludağ yolu üzerinde bir kadının darbedilerek zorla otomobile bindirilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü çekildiğini fark eden şahıslardan biri kamerayı kaydeden sürücünün üzerine yürüdü.

İddiaya göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Uludağ yolu Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir sürücü yol kenarındaki karanlık alanda bir kadının birkaç kişi tarafından darbedildiğini fark etti. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başlayan vatandaş, şahısların kadını yaka paça sürükleyerek park halindeki otomobile zorla bindirmeye çalıştığını görüntüledi. Kadının çığlık atarak yardım istediği ve şahısların müdahalesine karşı koymaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntü çekildiğini fark edince kameramana yöneldi

Görüntülerin kaydedildiğini fark eden şahıslardan biri, hızla cep telefonuyla kayıt yapan sürücünün bulunduğu araca doğru yürüdü. Can güvenliğinden endişe eden vatandaş, kaydı sonlandırarak gaza bastı ve olay yerinden uzaklaştı. Kadının darbedildiği ve zorla otomobile bindirilmeye çalışıldığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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