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Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye

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Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
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Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi özel bir hediye gönderdi. Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta giydiği ve kendisine özel olarak hazırlanan kramponları milli futbolcuya hediye etti. Yıldız mutluluğunu, "Duygusal bir insan olsaydım, şu anda ağlardım" sözleriyle ifade etti.

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a anlamlı bir jest yaptı. Messi, Arjantin Milli Takımı ile çıktığı son maçta giydiği ve kendisi için özel olarak hazırlanan kramponları genç yıldıza hediye etti.

"ŞU ANDA AĞLARDIM"

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden birinden gelen bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Kenan Yıldız, sevincini gizleyemedi. Genç futbolcu, aldığı bu özel hediyenin ardından duygularını "Duygusal bir insan olsaydım, şu anda ağlardım" sözleriyle dile getirdi.

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