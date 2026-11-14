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Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar kamerada

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Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar kamerada
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İrlanda'da düzenlenen Avrupa liderleri zirvesinde İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir'e sarılmak istediği sırada yaşananlar kameralara yansıdı. Macron'un sarılmak için öne eğildiği sırada Frostadóttir'in elini Fransız liderin omzuna koyarak hafifçe geri çekilmesi, İngiliz basınında geniş yankı buldu.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir'e sarılmak için kollarını açarak yaklaştı.
  • Frostadóttir bir elini Macron'un omzunda tutarken hafifçe geriye çekildi ve yakındaki fotoğrafçıya doğru baktı.
  • Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak Frostadóttir'in sarılmaktan kaçındığı yönünde yorumlara konu oldu; görüntüler hareketin nedenini ortaya koymuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir'e sarılmak istediği sırada yaşananlar objektiflere yansıdı. Macron'un kollarını açarak yaklaştığı Frostadóttir'in geri çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Avrupa liderlerinin İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen toplantısında dikkat çeken bir an yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir'i selamlarken sarılmak için hamle yaptı. Ancak Frostadóttir'in geriye doğru çekilmesi, ikili arasında kameralara yansıyan ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

MACRON YAKLAŞTI, FROSTADÓTTIR GERİ ÇEKİLDİ

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında gerçekleşen karşılaşmada Macron'un gülümseyerek İzlanda Başbakanı'na doğru eğildiği görüldü. Frostadóttir ise bir elini Macron'un omzunda tutarken hafifçe geriye doğru hareket etti. O sırada yakındaki fotoğrafçıya doğru bakması da görüntüde dikkat çekti.

İki liderin farklı beden dilleriyle objektiflere yansıyan karşılaşması kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar, Frostadóttir'in sarılmaktan kaçındığı yönünde yorumlar yaptı. Ancak görüntüler, İzlanda Başbakanı'nın hareketinin nedenini ortaya koymuyor.

Nato Zirvesi için Türkiye'ye gelen Frostadótti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi sırasında yapının mimarisini ve çevresini dikkatle incelemişti. Genç başbakanın  bakışları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

MELONI İLE YAŞANAN ANLAR DA HATIRLANDI

Macron'un kadın liderlerle selamlaşma anlarının sosyal medyada tartışılması daha önce de gündeme gelmişti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile G7 Zirvesi sırasında yaşadığı bir karşılaşmada Macron'un kulağına eğilerek bir şeyler söylemesi, Meloni'nin ise gözlerini devirmesi kameralara yansımıştı.

İki liderin Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği selamlaşma da uzun süren yanak yanağa öpüşme görüntüleri nedeniyle sosyal medyada konuşulmuştu.

Macron ile Frostadóttir arasındaki son karşılaşma da Avrupa liderlerinin Dublin'deki toplantısının önüne geçen görüntüler arasında yer aldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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