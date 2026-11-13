Yasak aşk ve casusluk iddialarının ardından yeni skandal! Yasaklı Nvidia çipleri Çin'de ortaya çıktı

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ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'yı sarsan gelişmelere bir yenisi eklendi. Şirketin eski CEO'su Jensen Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilen ve Çin adına casusluk yapmakla suçlanan Alice Huang'ın kurduğu Çinli şirketin, ABD'nin ihracatını yasakladığı Nvidia çiplerine ulaştığı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, Alice Huang tarafından kurulan Şanghay merkezli Longteng Intelligent Computing şirketinin, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka işlemcilerinden H800 modellerini içeren sunucuları ele geçirdiği belirlendi. Söz konusu donanımların Çin'e nasıl ulaştığı ve Alice Huang'ın sevkiyat sürecinde doğrudan rol oynayıp oynamadığı ise henüz netlik kazanmadı.

22 SUNUCU SİNGAPUR ÜZERİNDEN ÇİN'E ULAŞTI

Bloomberg'in incelediği belgelere göre, Nvidia'nın resmi iş ortaklarından Singapur merkezli Aperia Cloud Services, Dell Technologies'ten Nvidia H800 çiplerini içeren 22 sunucu satın aldı.

Ancak sunucuların Singapur'da kalmadığı, daha sonra Alice Huang'ın kurduğu Şanghay merkezli Longteng Intelligent Computing şirketinin eline geçtiği belirtildi. Sevkiyatın Çin makamlarına sunulan belgelerle de ilişkilendirildiği aktarıldı.

Dell Technologies, yetkisiz donanım aktarımı şüpheleri nedeniyle Aperia ile ticari ilişkisini Şubat 2025'te sonlandırdığını açıkladı. Şirket, bu tarihten itibaren Aperia'ya satış ve destek vermeyi durdurduğunu bildirdi.

Aperia'nın üst yöneticisi ise Şubat 2025'te sunucu tedarikçilerini dolandırma suçlamasıyla Singapur'da gözaltına alındı. Şüpheli suçlamaları kabul etmezken, hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

MALEZYA'DA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiplerin üçüncü ülkeler üzerinden Çin'e aktarılmış olabileceği iddiaları Malezya'yı da harekete geçirdi. Malezya Ticaret Bakanlığı, Megaspeed'in ülkedeki iştiraki Speedmatrix tarafından ithal edilen yapay zeka çiplerinin başka ülkelere yeniden ihraç edilip edilmediğini araştırıyor.

Bakanlık, Temmuz 2025'ten itibaren ABD menşeli yüksek performanslı yapay zeka çiplerinin Malezya üzerinden yeniden ihracatı, transit geçişi veya başka ülkelere aktarılması için izin alınmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Malezya makamları, Singapur ve ABD'deki yetkililerle koordinasyon halinde incelemelerini sürdürüyor.

ALICE HUANG'IN CASUSLUK İDDİALARI DA DOSYADA

Alice Huang, Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang ile yaşadığı öne sürülen ilişki nedeniyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti. ABD basınında yer alan iddialarda, Çinli iş kadınının Pekin yönetimi adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü ileri sürülmüştü.

Çin yönetimi casusluk suçlamalarını reddederken, Reuters'a göre Singapur makamları Alice Huang hakkında yürüttükleri soruşturmanın casuslukla ilgili olmadığını açıkladı. Singapur polisi, Huang'ı Megaspeed'deki yöneticilik ve kontrol rolü nedeniyle olası suçlara ilişkin incelemişti.

Singapur İçişleri Bakanlığı, eldeki delillerin Huang'ın suç işlediğini ortaya koymak için yeterli olmadığını belirtirken, soruşturma kapsamında yetkililere yanlış bilgi verdiğini öne sürdü. Megaspeed ve altı kişi hakkındaki inceleme ise devam ediyor.

JENSEN HUANG CEO'LUKTAN AYRILDI

Skandalın bir diğer önemli gelişmesi ise Jensen Huang'ın CEO'luk görevinden ayrılması oldu. Evlilik dışı ilişkileri bulunduğunu kabul eden Huang'ın, Alice Huang ile de ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Nvidia yönetim kurulu, iddiaların ardından bağımsız inceleme başlattı. Şirket yönetimi, ABD ulusal güvenliğine ilişkin bilgilerin veya ticari sırların ele geçirildiğine dair ellerinde bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

ABD yönetimi ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Donald Trump da konuyla ilgili FBI'ın inceleme yürüttüğünü belirtmişti.

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