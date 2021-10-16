Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı - Haberler Magazin
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Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, son konserine cesur kıyafetleriyle damga vurdu. Sahnede giydiği iki farklı kombini de sosyal medya hesabından paylaşan 30 yaşındaki ünlü isim, sütyensiz hali ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile hayatlarını birleştiren son yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından Ece Seçkin, çıktığı son konserinde cesur kostüm tercihlerinde bulundu. Sahneye iki farklı kombinle çıkan 30 yaşındaki ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde sütyensiz hali dikkat çekti.

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

"BU SEFER ÇOCUK REYONUNDAN DEĞİL"

Üç gün önce yaptığı son paylaşımını "Evet doğru… Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla yapan Ece Seçkin, son konserindeki görüntülerine "Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı" yorumunu yaptı. İki ayrı paylaşım kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

EVLİLİK TEKLİFİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Üç yıl önce tatil için sevgilisiyle birlikte Güney Afrika'ya giden Ece Seçkin, Çağrı Terlemez'in kendisine bir kabilenin ortasında yaptığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçmuştu.

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı
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Emre İliksiz
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Haber: Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı - Haberler Magazin
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