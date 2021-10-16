Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Geçtiğimiz ay pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile hayatlarını birleştiren son yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından Ece Seçkin, çıktığı son konserinde cesur kostüm tercihlerinde bulundu. Sahneye iki farklı kombinle çıkan 30 yaşındaki ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde sütyensiz hali dikkat çekti.

"BU SEFER ÇOCUK REYONUNDAN DEĞİL"

Üç gün önce yaptığı son paylaşımını "Evet doğru… Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla yapan Ece Seçkin, son konserindeki görüntülerine "Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı" yorumunu yaptı. İki ayrı paylaşım kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Üç yıl önce tatil için sevgilisiyle birlikte Güney Afrika'ya giden Ece Seçkin, Çağrı Terlemez'in kendisine bir kabilenin ortasında yaptığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçmuştu.