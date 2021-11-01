Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, özel hayatı ve işiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta müstakbel kayınvalidesi ile tanışan Hadise, sahne kıyafetlerinde değişikliğe gitti.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Konserlerinde sürekli cesur mayolu kıyafetler giyen Hadise, önceki gün tercih ettiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, konserinde cüretkar kıyafetlerinin aksine siyah uzun bir tulum giydi. Hadise'nin bu tercihinde sevgilisinin etkisi olduğu da ileri sürüldü. Şarkılarını söylerken çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Hadise, paylaşımına sadece siyah bir kalp ve mikrofon emojisi koydu.

İşte Hadise'nin sahne fotoğrafları...

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