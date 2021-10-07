İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi - Haberler Magazin
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

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Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan ancak pandemi nedeniyle nikah masasına oturamayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, dünyaevine girdi. Çiftin ilk dansları kameralara yansıdı.

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses evlendi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi. Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı. 550 kişinin katıldığı düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

Evden beyaz renkli mini bir elbiseyle çıkan gelin, damatla karşılıklı göbek attı. Çift daha sonra ilk danslarını yaptı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

Merasim, İdo Tatlıses'in sabah saatlerinde nişanlısını evinden davullu zurnalı bir ekiple almasıyla başladı. "Kız evi naz evi" diyen Şefkatli'nin arkadaşları, genç şarkıcıdan para istedi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

Tatlıses ve Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Şefkatli, "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istediğimiz için Düğün sürecimizi ileri bir tarihe erteledik" demişti.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi
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Haber: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi - Haberler Magazin
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