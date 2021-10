Dördüncü evre kanser olan Shannen Doherty hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var

2015'TE KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Ülkemizde "Evimiz Hollywood'da" adıyla yayınlanan "Beverly Hills 90210" dizisinin yıldızı Shannen Doherty, 2015 yılında meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Ancak Doherty, yaşadığı bütün o zor tedavi sürecine rağmen mesleğini hiç bırakmadan hayata tutundu.

BÜTÜN BİLİNENLERİ TERS-YÜZ ETTİ

"Beverly Hills 90210" dizisinin yeniden çevriminde de kamera karşısına geçen Shannen Doherty, dördüncü evre kansere dair bilinenleri de ters yüz etti. Son olarak ABC kanalında yayınlanan "Nightline" programına katılan oyuncu, kanser teşhisinin oyunculuk kariyerini aksatmadığını vurguladı. "Dying to Belong" ve "List of a Lifetime" adlı iki filminin bu ay TV ekranlarında yayınlanacağını duyuran Doherty, tüm bu çalışmalar sayesinde hayatta bir amacı olduğunu hissettiğini söyledi.

DÖRDÜNCÜ EVRE KANSER HASTALARI DA ÇALIŞABİLİR

Doherty, Juju Chang'e verdiği röportajda da hastalığa yaklaşımı hakkında şunları söyledi: "Çalışmak benim için her zaman çok tatmin ediciydi. Ama bir bakıma daha da tatmin edici hale geldi. Dördüncü evre kanser teşhisi konan birçok insan, bir şekilde siliniyor. Hiç çalışamayacakları veya tam kapasite çalışamayacakları varsayılıyor. Bu doğru değil. İnsanların bu varsayımları bırakıp, bize bu düşüncenin bir yanılgı olduğunu gösterme şansı vermeleri, gerçekten istediğim bir şey."

'EVET, KANSERİM VE TEDAVİ GÖRÜYORUM'

Doherty, meme kanserine yakalandığını 2015 yılında People dergisine açıkladı. Doherty "Evet, kanserim ve tedavi görüyorum" diye konuştu. Doherty, "Sağlıklı yemeye, egzersiz yapmaya ve pozitif düşünmeye devam ediyorum" dedi. Oyuncu "Aileme, arkadaşlarıma ve doktorlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Elbette yanımda oldukları için hayranlarıma da müteşekkirim" diyerek yaşadıklarını anlattı o dönemde. Bir ara iyileşse de sonra hastalığı nükseden Doherty, yine de çalışmayı bırakmadı. Bir yandan da yaşadığı süreci hem sosyal medya üzerinden hem de katıldığı TV, radyo programları ve verdiği röportajlarla anlattı.

DOKTORLAR HASTALIĞIN YAYILDIĞINI AÇIKLADI

Geçen yılın eylül ayında, doktorlar tarafından kendisine hastalığın vücudunun başka bölümlerine yayıldığının söylendiğini belirtip "Ama kendimi gayet sağlıklı ve iyi hissediyorum. Hayatın ve küçük mutlulukların keyfini çıkarıyorum" diye konuştu. Doherty hastalığına rağmen hayata sıkı sıkıya olan bağlığını da sürdürüyor. Beverly Hills 90210'un yeniden çevriminde de kamera karşısına geçen Doherty, hastalığının nüksettiğini o yapımdaki çalışma arkadaşlarına söylemişti. Shannen Doherty bu şekilde "insanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istediğini" söylemişti.

'10- 15 YIL YAŞAYACAĞIMI HİSSEDİYORUM'

Shannen Doherty, geçen yıl verdiği bir röportajda tedavisinin de olumlu bir şekilde ilerlediğini anlatmıştı. Doherty, kendini hazır hissettiğinde ailesi ve sevdikleri için mektuplar yazacağını, videolar çekeceğini belirtti. Ünlü oyuncu aynı röportajda 10 ya da 15 yıl yaşayacağına inandığını da söyledi. "Kendimi çok sağlıklı biri gibi hissediyorum. Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi. Shannen Doherty, o röportajda, hastalığa yakalandıktan sonra hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlattı. Oyuncu "Hayatımdaki bütün küçük anlara büyük değer vermeye çalışıyorum" dedi. Oyuncu, birçok insanın böyle şeyleri görmediğini de ekledi. "Küçük şeyler beni büyülüyor" diye de ekledi.

YENİ NESİL TEDAVİLER OLUMLU SONUÇ VERİYOR

Shannan Doherty'nin 10 ya da 15 yıl daha yaşayabileceğini düşünmesinin nedeni ise bu alanda son dönemde yaşanan tıbbi gelişmeler. Onun yakalandığı türden meme kanseri artık eskisi gibi kısa sürede ölümcül sonuçlar doğurmuyor. Uygulanan tedaviler sayesinde hastalar uzun süre yaşayabiliyor. Dördüncü evre kanser genellikle tedavi edilemez olarak bilinse de son dönemde yaşanan gelişmelerle bu durum değişmeye başladı. Tekrarlayan bir kanserin tedavisi, ilk teşhisinin ardından uygulanan tedaviden daha farklı. Çünkü hastalığın kemoterapiye dirençli hale gelmesi büyük bir olasılık. Tedavinin dozunu ikiye katlamak, sinir hasarı gibi uzun vadeli yan etkilerini daha da kötüleştirebilir. Fakat son dönemde gelişen tedaviler, hastaların daha uzun yaşamasına ve semptomlarını hafifletmesine yardımcı oluyor.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Tam adı Shannen Maria Doherty olan oyuncu, çocukluk çağlarından beri kamera karşısında. İlk olarak 11 yaşındayken Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide Jenny Wilder karakterini canlandırdı Doherty.Yine çocukken Girls Just Want to Have Fun, Our House gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Shannen Doherty'nin kariyerinin zirvesine çıkmasını sağlayan ise Beverly Hills, 90210 adlı dizi oldu. Bundan önce rol aldığı Heathers ise yine onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Orada dikkat çektikten sonra Beverly Hills, 90210 için kamera karşısına çıkmaya başladı.

BİR DÖNEM HOLLYWOOD'UN KÖTÜ KIZIYDI

Shannen Doherty, şöhretinin zirvesinde olduğu 1990'ların başında "Hollywood'ün kötü kızı" olarak anılıyordu. Hatta People dergisi tarafından "Hollywood'un ikonik kötü kızı" olarak tanımlanmıştı. Yine 90'ların ilk yarısında Doherty ile rol arkadaşları arasında yaşanan tartışmalar, kavgalar sık sık basının gündeminde yer alıyordu.

SONUNDA MUTLULUĞU BULDU

Shannen Doherty'nin özel hayatı da oldukça çalkantılı bir şekilde geçti. Ünlü oyuncu ilk evliliğini meslektaşı George Hamilton'ın oğlu Ashley ileyaptı. Fakat 1993'te başlayan bu evlilik bir yıl sonra bitti. Doherty daha sonra 2002 ile 2003 arasında Pamela Anderson'ın da eski eşi olan Rick Solomon ile evli kaldı. 2011'de hayatını birleştirdiği Kurt Iswarienko ile evliliği mutlu bir şekilde sürüyor.

BEVERLY HILLS 90210 DİZİSİNİN GENÇ YILDIZLARINA 'KADERİN OYUNU'

Bir dönemin gençliğinin hafızasında silinmez bir yer edinen Beverly Hills 90210 dizinin oyuncu kadrosu içinde sağlık sorunları başta olmak üzere birçok aksilikle mücadele etmek zorunda kalan tek kişi Shannen Doherty değil. Gençlik yıllarında bu dizide rol alan oyuncular "kaderin oyunu" diye nitelendirilecek tersliklerle karşılaştı ilerleyen yıllarda. Yani hayat onlar için toz pembe bir şekilde ilerlemedi. Onlar çok genç yaşta, kariyerlerinin başında o dizi için kamera karşısına geçtiler... Belki kendilerinin bile beklemediği bir üne kavuştu hepsi. Dizi tam 10 yıl devam etti... Onlar da hem kameralar önünde yaş aldılar, hem şöhretlerine şöhret kattılar. Dizi bittikten sonra her biri mesleklerini farklı yapımlarda sürdürdü. Ama kötü tesadüf bu ya bu genç oyuncuların yüzü, dizinin final yapmasından sonra bir türlü gülmedi. Her biri dramatik olaylarla gündeme geldi.

GENÇLİK DİZİLERİNİN İLK ÖRNEKLERİNDEN

Ülkemizde Evimiz Hollywood'da adıyla yayınlanan Beverly Hills 90210 ekran serüvenine 1990 yılında başladı. 2000 yılına kadar da ilgiyle izlendi. TV dünyasının efsane yapımcısı Aaron Spelling'in imzasını taşıyan dizide o dönemin genç kuşak yıldızları kamera karşısına geçti. "Gençlik dizisi" kavramının ilk örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti bu yapım. Shannen Doherty'nin kansere yakalanması bir yana dizinin diğer oyuncuları için de hayat zorlu sürprizler hazırladı. Kimi sağlık açısından zor dönemler geçirdi, kimi maddi açıdan dara düştü. Hatta içlerinden biri genç yaşında hayata veda etti. İşte Beverly Hills 902010 adlı dizinin yıldızları ve bazı kişiler tarafından "lanetli dizi" olarak anılmasına neden olan talihsizlikler.

LUKE PERRY GENÇ YAŞINDA ÖLDÜ

Dizinin hayranlarını en çok üzen oyuncu ise Luke Perry oldu. 2019 yılında evinde felç geçiren Perry hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Perry öldüğünde henüz 52 yaşındaydı.

DİZİNİN YAPIMCISININ KIZI TORI SPELLING PARASIZ KALDI

Dizide önemli rollerden birini de Tori Spelling üstleniyordu. Dizinin yapımcısı Aaron Spelling'in kızı olan Tori, 2000 yılına kadar 10 yıl süreyle kamera karşısına geçti. Fakat dizi bittikten sonra hayatında bazı şeyler yolunda gitmemeye başladı. Tori Spellling o dönemde ilk kocası Charlie Shanian ile evliydi. Fakat 2005 yılında Mind Over Murder adlı TV filminde birlikte oynadığı Dean McDermott ile aşk yaşamaya başladı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Ama büyük bir sorun vardı. Hem kendisi hem de McDermott evliydi. Uzun bir mücadele sonunda ikisi de eşlerinden boşanıp evlendiler. Fakat evlilikten sonra maddi açıdan zor zamanlar yaşamaya başladılar. Hollywood'un en zengin yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı Tori'nin annesi Candy ile arası kötüydü. Babasının ölümünden sonra, babasının 600 milyon dolarlık servetinden hatırı sayılır bir miktar miras kalacağını uman Tori Spelling hayal kırıklığına uğradı. Çünkü servetin yönetimi annesinin elindeydi ve kardeşiyle kendisi sadece 800 bin dolar ile yetinmek zorunda kaldılar.

JASON PRIESTLEY'İN ZOR GÜNLERİ

Gelelim aynı dizide oynayan Jason Priestley'e... Şu anda 50 yaşında olan oyuncu kendisine şöhret getiren dizide oynamaya başladığında hayatıyla ilgili aksilikler de birbiri ardına gelmeye başladı. Sürdürdüğü hızlı hayat birçok meslektaşı gibi oun da alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kapılmasına neden oldu. 1999 yılında alkol etkisi altında araç kullanırken bir trafik kazası yaptı ve tutuklandı. Beş gece cezaevinde kaldı, ehliyeti bir yıl askıya alındı. Ayrıca alkol bağımlılığından kurtulmaya yönelik bir programa katılmak zorunda kaldı.Priestley, üç yıl sonra bu kez ölümlü bir trafik kazasına karıştı. Kendisi de ciddi yaralar aldı. Priestley 2005 yılında makyaj sanatçısı Naomi Lowde ile evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ondan sonra da daha sakin bir hayat sürmeye başladı.

JENNIE GARTH KALBİYLE İLGİLİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Dizinin kadrosunda rol alanlardan biri de Jennie Garth'tı. O da dizinin bitiminden sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. 2002'te kalp kapağıyla ilgili bir hastalığı olduğunu öğrenen Ganth bunu 2009'a kadar gizi tuttu. Sonra kamuoyuna açıkladı. Garth özel hayatında da mutluluğu yakalayamadı. Şöhretinin doruğundayken 1994 yılında Daniel Clark ile evlendi ama beş yıl sonra boşandı. İkinci evliliğini 2013 yılında Peter Facinelli ile yaptı ve üç çocuk sahibi oldu. Fakat bu evlilik de kısa sürdü. Üçüncü evliliğini 2015 yılında Dave Abrams ile yaptı. Bu ilişki bir dargın bir barışık sürüyor.

GABRIELLA CARTERIS'İN YÜZ SİNİRLERİ ÇEKİM SIRASINDA HASARA UĞRADI

Dizinin bir başka oyuncusu şu anda 59 yaşında olan Gabrielle Carteris. Dizinin diğer oyuncularından daha büyük olan Carteris, 1992 yılında Charles Isaacs ile mutluydu. Fakat onun da sağlıkla ilgili sorunları oldu. Past Tense adlı 2008 yapımı filmin çekimleri sırasında yüz sinirleri hasara uğradı. Bu nedenle yüzünün bir bölümü felç olan oyuncu bir yıl kadar süre insan içine çıkamadığını anlattı sonradan. İyileşme sürecinden sonra tekrar mesleğine döndü.

