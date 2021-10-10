Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı - Haberler Magazin
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Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından yayınladı. Daha önce samimi pozlarına sansür uygulayan Subaşı, bu paylaşımında her şeyi açıkça yayınladı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı, zaman zaman Mohammed Alsaloussi'yle yaşadığı romantik anları paylaşıyor. Sevgilisiyle olan pozlarını daha önce de birçok kez yayınlayan Subaşı, paylaşımlarında sansür uyguluyordu. Ancak bu kez öyle olmadı. Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anı açıkça paylaştı.

Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

BAŞÖRTÜSÜ TAKTI

Öte yandan şu sıralar Dubai'de tatil yapan Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Subaşı fotoğrafını, "Yallah Şeyma" notunu düştü.

Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı - Haberler Magazin
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