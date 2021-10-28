Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü - Haberler Magazin
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Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Beren Saat, yeni reklam filmi öncesi ön dişlerini yaptırdı. Hayranları "Doğallığını bozdun" şeklinde yorumlar yazdı. Bazı takipçileri ise Beren'in her haliyle güzel olduğunu söyledi.

Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projede yer alacağı konuşulan Beren Saat'ten yeni haber var. Güzel oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle imajında değişiklik yaptı.

DİŞLERİNİ YAPTIRDI

Dişlerinin arasını kapattıran Beren Saat, objektiflere de gülerken ilk pozunu verdi. Ekranın en güzel kadınları arasında gösterilen Saat'in yeni hali hayranlarını da ikiye böldü. Kimi takipçileri doğallığını bozduğunu söylerken kimileri de her haliyle Beren Saat'i çok beğendiğini yazdı.

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

4 MİLYONLUK ANLAŞMA

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Beren Saat'in, bir senelik anlaşma için markadan 4 milyon aldığı iddia edildi. Daha önce bir araba markasının yüzü olan Saat'in, o anlaşmadan ne kadar aldığı gizli tutulmuştu.

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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