Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi
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Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

24.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:59
Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

Köfte, Türk mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Her yemeğin yanına yakışan, ızgarada ayrı, fırında ayrı, kızartmada ayrı lezzete sahip olan köfteler yediden yetmişe herkes tarafından sevilir. Türk mutfak kültüründe onlarca farklı köfte tarifleri bulunur. Peki en güzel ve en lezzetli köfte tarifleri nelerdir? Farklı tarifleri burada bulabilirsiniz.

Köfte tarifi, yalnızca bizim ülkemizde değil tüm dünyada çok farklı seçeneklerle karşımıza çıkar. Köken olarak da oldukça güçlü bir geçmişe sahip olan köftelerin geçmişinin Mezapotamya'ya kadar dayanıldığı ve kitabelerde adı geçen "kuffette" yani ezilmiş etin köfte olduğu bilinir. Tüm dünyada yaygın olan köftenin coğrafyasında yaşadığımız için midir bilinmez, birbirinden farklı tariflerle çok çeşitli köfte seçeneklerimiz bulunur. Türkiye'de neredeyse her bölgeye ait farklı köfte tarifleri vardır. Bunlardan en çok bilinenleri İzmir Köfte, Akçaabat Köfte, İnegöl Köfte gibi köftelerdir. Gelin en güzel köfte tarifleri ve püf noktalarını beraber keşfedelim!

KÖFTE TARİFİ

Farklı köfte tarifleri ve çeşitlerine girmeden önce klasik köfte tarifi vermek gerekir. Köftenin ana maddesi geleneksel olarak kırmızı etten elde edilen kıymadır. Fakat son yıllarda tavuk eti ve balık etinden elde edilen kıymalarla da köfte yapıldığı görülmektedir. Biz yine de yemek geleneğinden şaşmıyoruz ve kıymadan elde edilen köfte tariflerine ağırlık veriyoruz.

Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

Klasik Ev Köftesi Tarifi

Ev köftesi aynı zamanda anne köftesi olarak da bilinmektedir. Çocukluğumuzdan damağımızda kalan lezzetlerden biri de anne köftesidir. Hele ki yanında patates kızartması varsa! Gelin klasik anne köftesinin tarifini hatırlayalım:

Malzemeler:

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 7-8 dal maydanoz
  • 2 adet yumurta
  • 2 avuç bayat ekmek
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kıymayı derin bir kabın içerisine alalım ve rendelenmiş soğanı ekleyelim. Ardından ince ince doğranmış maydanozu da içerisine ekleyelim ve yavaş yavaş tüm malzemeleri kıymanın üzerine ekleyerek iyice yoğuralım.
  • Yoğurulan köftelere avuç içerimizde şekil verelim ve kızgın yağda arkalı önlü pişirelim.
Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

Köftemiz hazır! Afiyet olsun.

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Çiğ köfte tarifi her ne kadar zor gibi gelse de aslında iyi bir tarifle ve püf noktalarıyla evde kolayca yapılabilecek bir tariftir. Çiğ köftenin 2 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar etli çiğ köfte ve etsiz çiğ köftelerdir. Son yıllarda her semte yayılan çiğ köfteciler sayesinde etsiz çiğ köfte oldukça popüler olmuştur. İçerisinde etin ısıl işlem görmemesi yüzünden bazı insanlar bunu sağlıklı bulmaz ve etsiz çiğ köfteyi tercih eder. Biz size hem etli hem de etsiz çiğ köfte tarifi sunacağız. Gerisi sizin damak zevkinize kalmış.

Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı isot
  • 1 adet boy soğan
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet limon suyu

Yapılışı:

  • Yoğurma kabına çiğ köftelik esmer bulgur alınır. Üstüne kaynar su eklenir ve üzeri kapatılarak dinlenmeye alınır. Yaklaşık 15 dakika bekletilmesi gerekir.
  • Bulgur şiştikten sonra elle ufalanır. İsot ve tuz eklenerek iyice karıştırılır. Elle karıştırırsanız rengi bulgura daha iyi geçecektir.
  • 1 adet soğan minik minik doğranır ve suyu sıkıldıktan sonra bulgurun içerisine eklenir ve iyice yoğurulur. Daha sonra salçalar da eklenir ve yoğurulmaya devam edilir.
  • İyice yoğrulduktan sonra yoğurt, nar ekşisi, limon suyu, baharatlar ve sıvı yağ da eklenir. Bu aşamadan sonra ortalama 15 dakika boyunca yoğurulmaya devam edilir. Ne kadar çok yoğrulursa köftenin kıvamı o kadar doğru olacaktır.
  • Son aşamada köfteler sıkılır ve servise hazırlanır. Afiyet olsun!
Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

  • 400 gram esmer çiğ köftelik bulgur
  • 250 gram 4 kez çekilmiş dana nuar kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı acı kırmızı pul biber ve isot
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 adet rendelenmiş domates
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet taze nane
  • Yarım demet taze soğan
  • 2 tatlı kaşığı kimyon
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 adet marul
  • 2 adet limon suyu
  • 1 kase buz

Yapılışı:

Yoğurma tepsisi içerisine ince ince kıyılmış soğanlar ve sarımsak alınır.

Salça ve tuz eklenerek hafifçe yoğurulur ve baharatlar ilave edilir.

İnce bulgur bu karışımın içerisine yavaş yavaş eklenir. Devamında domateslerin çeyrek kadarı ve 2-3 parça buz eklenir. Bulgur bu malzemelerle iyice yumuşayıncaya kadar yoğrulur. Eğer bulgur yumuşamazsa buz eklenerek yumuşayana kadar yoğrulmaya devam edilir.

Bulgur iyice yoğrulduktan sonra tepsinin bir bölümüne kıyma alınır ve birazcık buzla o da yoğrulur. Daha sonra bulgurla birleştirilir ve yoğrulmaya devam edilir. Devamında kalan domateslerin tümü de eklenir ve yoğrulmaya devam edilir.

Kıvamını iyice bulan ve yumuşayan köfteye yeşillikler ve baharatlar da eklenir ve son bir kez iyice yoğrulur.

Kıvamının tutup tutmadığını anlamak için tepsiyi ters çevirebilirsiniz. Eğer köfte düşmüyorsa hazır demektir! Afiyet olsun.

Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Türk kültürünün belki de en güzel yemeklerinden biridir içli köfte. Diğer köftelere nazaran bunun dışı lezzetli mi lezzetli bulgur, içi kıyma harcı doludur. Hem kızartması hem de haşlaması damaklara resmen imzasını bırakır. Bu da içli köfte gibi yapması zahmetli ama yemesi en keyifli köftelerden biridir. Aşağıda verdiğimiz tarife göre yaparsanız kolayca tam kıvamında içli köfte yapabilirsiniz.

Bu tarifle hem kızartma hem de haşlama içli köfte yapabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı pul biber
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 550 gram kıyma
  • 4 adet orta boy soğan
  • 4 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı nane
  • 2 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çimdik kimyon
  • 10 sap maydanoz
  • 1 dilediğiniz kadar ceviz içi (iri çekilmiş)
  • 200 gram tereyağı veya margarin
Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

Yapılışı:

  • Bulgur ve irmiği bir kabın içerisinde sıcak suyla ıslatalım ve ortalama yarım saat şişmesi için dinlenmeye alalım.
  • Tereyağını ocağa alalım ve eridikten sonra kıymayı ekleyerek iyice kavuralım. Kıyma iyice kavrulup rengini aldıktan sonra yapışmaması ve tane tane ayrılması için yarım çay bardağı su ekleyelim ve su çekene kadar kavurma işlemine devam edelim.
  • Kıyma suyunu çektikten sonra küp küp doğranmış soğanları ekleyip kavurmaya devam edelim. Baharatları da ilave edelim. En son cevizleri de ilave edip, karıştırıp ocaktan alalım. Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış yeşillikleri de ekleyip kenara alalım.
  • Bulgur karışımını varsa geniş bir çiğ köfte tepsisine alalım. Üzerine salçasını, yağını, ununu, yumurtasını, tuzunu ve pul biberini ekleyerek iyice yoğuralım. İyice yorduktan sonra tüm hamuru birleştirin ve üzerini örterek bir kenarda yaklaşık yarım saat dinlendirelim.
  • Yarım saat sonra köfteyi hazırlamaya başlayabiliriz. Hamurdan bir ceviz büyüklüğünde alalım ve yuvarlayalım. Parmağımızla açalım ve içine harcını koyup kapatalım.

Daha sonra ister haşlayarak ister kızartarak pişirebilir, isterseniz buzluğa atabilirsiniz. Afiyet olsun!

Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

SULU KÖFTE TARİFİ

Köfteyle yapılan en güzel anne yemeklerinin başında gelir Sulu Köfte tarifi. Yanında güzel bir pirinç pilavıyla mis gibi akşam yemeği olur. Sadesinin yanı sıra patates ya da bezelye gibi sebzelerle de zenginleştirilebilir.

Malzemeler:

Köftesi İçin:

  • 250 gram dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 1 tutam maydanoz
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1,5 yemek kaşığı pirinç
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

Yemek İçin:

  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Köfteyi Bulamak için:

  • 4 yemek kaşığı un
Lezzetli köfte tarifleri! Farklı köfte tarifleri: Köfte nasıl yapılır? İçli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi

Yapılışı:

  • Rendelenmiş soğanı derin bir kabın içerisine alalım. Daha sonra kıymayı ve tüm köfte malzemelerini üzerine ekleyerek yoğuralım. Hafif ele yapışan bir kıvamı olmalı.
  • Bir tarafta geniş bir kabın içerisine köfteleri bulamak için unu serpelim ve köftelerden minik minik yuvarlaklar elde edip bu un harcının üzerine alalım. Daha sonra tepsiyi ileri geri sallayarak köfteleri una bulayalım.
  • Diğer tarafta yemeklik doğradığımız soğanı bir tencere içerisinde zeytinyağıyla kavuralım. Soğanlar pembeleştikten sonra salçasını da ekleyerek kavurmaya devam edelim.
  • Soğanlar salçanın rengini aldıktan sonra 3 bardak su ekleyelim ve su kaynamaya başladıktan sonra köfteleri yavaş yavaş eklemeye başlayalım.
  • Köftelerin üzerine çıkacak kadar su ekledikten sonra baharatları da ekleyelim ve yemeğin altını kısarak pişmeye bırakalım.
  • Yaklaşık 25 dakika sonra Sulu Köfte yemeğimiz hazır olacaktır. Üzerine maydanozla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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